ウォルト・ディズニー・カンパニーは26日、2027年6月25日から27日までの3日間、シンガポールのマリーナベイ・サンズで初開催する「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント present…

「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」2027年6月25日～27日の3日間、シンガポールのマリーナベイ・サンズで開催 © Disney ウォルト・ディズニー・カンパニーは26日、2027年6月25日から27日までの3日間、シンガポールのマリーナベイ・サンズで初開催する「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント presented by Visa」のチケットが完売したことを発表した。

米カリフォルニア州アナハイムで開催されてきた「D23：究極のディズニーファンイベント」は、ディズニーの映画や配信作品、テーマパークなどの最新情報が発表されるほか、作品の世界観を体験できるさまざまな企画が展開され、世界各地からディズニーファンが集まるイベントだ。3夜にわたってプレミアステージで開催される特別なショーケースをはじめ、各ブランドの世界観をもとにした15以上の体験コンテンツ、限定グッズを取り扱う「D23マーケットプレイス」、ストーリーテラーズ・ステージ、タレント・セントラル、スポットライト・ステージなどが予定されている。 同社は、初開催となる「D23 Asia」に寄せられた世界中のディズニーファンからの反響に感謝を表明した。