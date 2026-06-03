ディズニー・ピクサー『トイ・ストーリー3』完全版を10月15日に発売

ディズニー・ピクサーが10月15日に発売する『トイ・ストーリー3』完全版についてのニュースです。

ディズニー ・ ピクサー 『 トイ・ストーリー3 』 完全版 を 10月15日 に発売すると発表した。 対応プラットフォームはPC（Steam）/PS4/PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2で、日本語表示に対応予定である。

『トイ・ストーリー：リトロ・ラウンドアップ！ 』は過去に発売された作品をまとめた復刻作品であり、1995年に発売された『トイ・ストーリー』、1996年に発売された『トイ・ストーリー2：バズ・ライトイヤーを救出せよ！ 』および『トイ・ストーリー2』、2000年に発売された『バズ・ライトイヤー・オブ・スターコマンド』、2001年に発売された『トイ・ストーリー・レーサー』、1998年に発売された『ア・バグズ・ライフ』が収録されている。 家庭用機および携帯機向けのバージョン違い作品もそれぞれ収録されており、計11バージョンを遊ぶことができるとのこと。

なお、本作の収録作品については国内未発売だったゲームも存在している。 Steamのストアページでは日本語対応と記載されているものの、全作品について日本語表示に対応しているかは現時点では不明だ。 復刻にあたって、現代でも遊びやすいような追加機能が実装されている。 プレイを巻き戻すことができるリワインド機能、練習モード、公式チート機能による無限ライフや要素のアンロックなどが追加されているとのこと。

また、ファン向けのギャラリー機能も用意されており、開発陣への新規インタビュー、当時の開発写真や資料が閲覧できるバーチャルミュージアム、全作品横断で音楽を聞けるミュージックプレイヤーなどが収録されている。 さらに、『TOY STORY 3 COMPLETE EDITION』は、『ホグワーツ・レガシー』で知られるAvalanche Softwareが手掛け、2010年に発売された『ディズニー・ピクサー トイ・ストーリー3』の完全版だ。

ウッディ、バズ、ジェシーを操作して映画「トイ・ストーリー3」の世界を追体験できるストーリーモードと、西部劇風の街を自由にカスタマイズできるトイサンドボックスモードが用意されている。 本作についてもオリジナル版は日本未発売だったが、今回は日本語対応との表記になっている。 さらに、『ディズニー・ピクサー トイ・ストーリー3』は各種プラットフォームで発売されており、バージョンによっては遊べなかった追加コンテンツもあった。 今回の完全版では本作にはすべて収録されるという。

また、グラフィック面も強化されており、解像度やフレームレートの改善が行われているとのこと。 さらに、『トイ・ストーリー：リトロ・ラウンドアップ！ 』と『TOY STORY 3 COMPLETE EDITION』を1本にまとめた『トイ・ストーリー：リトロ・ラウンドアップ！ +トイ・ストーリー3完全版ダブルパック』がパッケージ版としてPS4/PS5/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2向けに発売される。

すでにディズニーが手掛けている映画「トイ・ストーリー」シリーズは最新作の「トイ・ストーリー5」が7月3日に公開予定だ。 今回の復刻は新作映画の公開に合わせ、IP全体を盛り上げる計画の一部なのだろう





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ディズニー ピクサー トイ・ストーリー3 完全版 ゲーム リリース 10月15日

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