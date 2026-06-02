ディオマンデ、リヴァパール移籍熱望と高額売却金額 ワールドカップでも母国を牽引

RBライプツィヒ所属の若きフォワード、ディオマンデがリヴァパールへの加入を希望し、1億ユーロの売却金が壁となる中、ワールドカップ予選でも母国コートジボワールを率いる姿を紹介。移籍争奪戦の行方に注目が集まる。

サッカー 界で注目を集めている若手フォワード、 ディオマンデ が次なるキャリアの舞台としてリヴァプールへの移籍を熱望していることが明らかになった。 彼はドイツ・ブンデスリーガの RBライプツィヒ に所属し、リーグ最多118回のドリブル成功という驚異的な記録を樹立した。

その数字は、彼が毎日1％の成長を意識し、自己研鑽を怠らない姿勢の現れであるとファンや専門家から高く評価されている。 ディオマンデは自身のSNS、特にTikTokで「リヴァプールでプレーしたい。 僕は大のリヴァプールファンだ。 父も私も、私がアンフィールドでプレーする日を夢見ている。

その夢を叶えたい」と熱い思いを語り、リヴァプールへの移籍願望を公にした。 彼の夢は個人的なものだけでなく、チームとしての貢献やクラブの伝統を受け継ぐことにもつながると考えている。 一方で、移籍金に関しては大きな障壁が立ち塞がっている。 RBライプツィヒはディオマンデの売却に際し、約1億ユーロ（8600万ポンド、1億1600万ドル）という高額な金額を提示している。

この金額は、クラブが長期契約（2030年まで）の選手を手放すことへの慎重な姿勢を示すものであり、オリバー・ミンツラフ代表は「来シーズンも間違いなく我々と共にいる」とコメントして、ディオマンデの継続的な貢献を期待していることを明らかにした。 リヴァプール側は同様にサラーの後継としてディオマンデを理想的な選手と見込んでおり、イングランド・プレミアリーグの激戦に向けて積極的に交渉を進めていると報じられている。 競争相手にはパリ・サンジェルマンも名を連ねており、移籍争奪戦は欧州サッカー界でも注目度が高い。

移籍の話題が沸騰する中、ディオマンデは自身の母国コートジボワール代表としての責務も忘れていない。 現在、ワールドカップ予選のグループステージでドイツと対戦する機会を得ており、欧州クラブで培った経験を活かして母国チームを「できるだけ遠くへ導きたい」と語っている。 予選では、ライプツィヒの主将デビッド・ラウムとトロントで直接対戦する場面もあり、ディオマンデは「彼は僕の主将で、ときどき『殺してやる』とからかい合うけど、友達だ。 対戦してユニフォームを交換するのは良い経験になる。

楽しみだ」と笑顔で語った。 こうした国際舞台での経験は、将来リヴァプールで活躍する際にも大きな財産となるだろう。 ディオマンデの移籍が実現すれば、イングランドの熱狂的なサポーターの前で新たな歴史が刻まれることになる





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