FIFA会長候補のアブドゥレイマン・ディアロ氏が、権限の分散と意思決定プロセスの透明性向上を柱とした改革公約を発表。現行の中央集権型運営モデルへの批判を表明し、新たな governance 体制の構築を表明している。

国際サッカー連盟 （FIFA）の会長候補である アブドゥレイマン・ディアロ 氏は、自身の出馬に関する記者会見において、組織改革を最重要課題の一つとして明確に掲げました。同氏は「グッドガバナンスの専門家にも相談した。現在は陣容の最終調整を進めているところで、私を支えるチームは後日発表する」と述べましたが、陣営に加わる具体的な人物の名前や、各メンバーが担う役割の詳細については現時点で明らかにしていません。

意思決定の分散と透明性強化

ディアロ氏が選挙戦で重点的に取り組むと表明している核心は、FIFA内部の意思決定システムそのものを再構築することにあります。同氏は、権限を特定の一人の人物に集中させる現状のモデルに異を唱え、より幅広いステークホルダーの参加と高い透明性を確保するための新たな運営モデルを提示する方針です。これは、サッカー界のガバナンスに関する国際的な規範に適合させるための重要なステップと位置付けられています。

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現行モデルへの批判と異議申し立て

フランスサッカー連盟（FFF）会長としての立場からディアロ氏は、国際サッカー連盟の運営方法について、責任分担の面で大変革が必要であると断言しています。同氏は、「重大なサッカーの決定が一切の透明性なしに下されるような、ある種の個人的な運営形態を続けることはできない」と強く批判し、FIFA会長が主要案件の運営において広範な影響力を持っていると見なされている現在の体制に対して構造的な変化を求めています。

開かれた参加型運営モデルの提案

ディアロ氏は、自身の改革案について「私は開かれた参加型の運営モデルを提案するつもりだ」と具体策を説明しました。具体的には、FIFA会長が戦略とビジョンの設定に関する最終的な責任を負う一方で、FIFAの日常的な業務運営は事務局長に委譲するという役割分担の再定義を目指すものです。このモデルにより、トップレベルの指導者と実務担当者の責任範囲を明確に分離し、意思決定の効率性と民主性を両立させることを狙っています。

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ガバナンス改革が選挙公約の中心

これらの発言は、FIFAの運営体制改革を選挙公約の主要な柱として据えたいというディアロ氏の明確な意向を示しています。その背景には、意思決定の中央集権を縮小し、国際サッカー連盟の運営における組織や執行責任者の役割を強化するという理念があります。このアプローチは、グローバルなスポーツ組織において期待される透明性と説明責任を満たすための現実的な解決策として、関係者から注目を集めています。

今後の選挙戦における影響と展開

ディアロ氏が提起したガバナンス改革の是非は、今後のFIFA会長選挙における主要な争点となる見込みです。メンバー選定に関する詳細な発表を「後日」と明記していることから、ディアロ陣営はまず支持基盤の固めと公約の具体化に注力する姿勢を示しています。サッカー界全体のガバナンス改善を求める声が高まる中、ディアロ氏の提唱する新しい運営モデルが、現行の中央集権型システムに対抗する有力な代替案として機能するかどうかが問われています。