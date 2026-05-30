デアヴェローチェが初タイトルを獲得 第9回葵S

デアヴェローチェが初タイトルを獲得。マテラスカイ産駒はJRA重賞初制覇。

3歳スプリント重賞「 第9回葵S 」が30日、京都競馬場で行われた。5番人気 デアヴェローチェ が昨年のダービージョッキー・北村友一（39）に導かれ、初タイトルを獲得。 管理する上村洋行師（52）は JRA重賞 10勝目となった。

マテラスカイ産駒はうれしいJRA重賞初制覇。 牝馬は23年（モズメイメイ）から4連勝となった。 天国の父にうれしい初タイトルを届けた。 芦毛馬デアヴェローチェが残り100メートルで先頭に立った。

ゴール前で外から勢いよく迫ったヒシアイラを首差抑えて、1勝クラスから連勝で重賞ウイナーの仲間入り。 北村友は「いつでも反応できそうな手応えで回って来られたので、スムーズに抜け出すことができた。 走る馬だと思っていたので、しっかり勝てて良かった」と爽やかな表情を浮かべる。 スタートで少し後手に回ったが、二の脚の速さで「うまくリカバリーができました」と好位の内を確保した。

余力十分に直線に入ると、鞍上が左ムチを2発。 その鼓舞に応えるかのようにグイッとひと伸び。 そのまま先頭でゴールを駆け抜けた。 上村師は「内枠も良かった。

ジョッキーがうまく脚をためてくれて、馬場も味方に。 うまくいけば勝ち負けできると思っていたし、理想通りの競馬ができた」と笑顔で振り返る。 米国産の父マテラスカイは短距離ダート重賞2勝の快速馬で海外でも活躍し、19年ドバイゴールデンシャヒーンは2着に好走。 現役引退後はブリーダーズ・スタリオン・ステーション（北海道日高町）で種牡馬入り。

第2の馬生を送っていたが、24年6月16日に腸捻転のため、10歳という若さで息を引き取った。 初年度産駒である現3歳世代からスター候補が誕生。 デビュー当初は千四とマイルを使われてきたが、スプリント路線に目先を替えて連勝と覚醒した。 上村師も「（血統的にも）千二の適性は高い。

千四も乗り方ひとつでこなせるが、やっぱり千二がベスト。 とりあえず、ひと息を入れたいと思います」と喜んだ。 指揮官が「まだまだこれからの馬」と言い切るように、父は古馬になってから本格化。 鞍上も「軽い走りをする良さを残しつつ、力強さが出てきたら」と今後の伸びしろに期待を込めた。 父のDNAを受け継いだ快速馬が、この世代のスプリント路線を引っ張っていく





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

デアヴェローチェ 第9回葵S マテラスカイ JRA重賞 競馬

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

�ڤ錄������������ü���㵳����餱�Ƥ����ʤ���ȿ�ʤ����������Ϥ���龡���������;Ҳ�2022 | ���ϥ���� - netkeiba.com��11��13����JRA�龡���� ��ü���㵳��������(���ơ�����ۻ�)��ǯ3��˥ǥӥ塼�������͵���οͤȤʤ����������ˤ��Ҳ𤹤�֤錄���������ס�����ϡ���˾��JRA�龡����11��13���˼�ˤ��� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ���ࡣ��150�ܰʾ�ζ��ϥ��������������桪

Read more »

Ĵ����ž�Ȥ�ʡ��ʹ�졡������ͳ�֤�äȰ�Ƭ���Ϥ˿����ؤ�ꤿ���ס�������˭���ˤ����Ȥ򤷤����� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com��JRA��8��������5ǯ��Ĵ�����ȵ��(����)��ʼԤ�ȯɽ�����ܥ����ӡ�3��(18ǯ�殺�ͥꥢ��20ǯ����ȥ쥤�롢21ǯ����ե�䡼��)��󤲡���˭������ŵ���˼�������3�̤�JRA�̻�2613���� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

���꤫��ž�ȡ�ʡ��ʹ��Ĵ���դ��֥���å��פʼ̿������ġֻ���ľ���Ǥ��뤫����ʹ���Ƥߤ�� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com��JRA��ʡ��ʹ��Ĵ���դ�1�������ȤΥ��󥹥������򹹿������꤫���ž�ȡ������ʽ�ȯ��������𤷤��� ���ֺ�������Ĵ���աפȻϤ᤿ʡ�ʻդϡ�JRA�ۡ���ڡ������̾�դ�Ĵ���դȤ��ƷǺܤ��줿�� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

������ϻ˾���Υ��ȡɤ�24ǯ�֤���߲��򡡸�ķ�����1342�ͥ��ȷ�Ԥ���ǯ���Ȥ�ǡֳ���Ĵ���� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com��JRA�α�̳����Ĵ�������ȹ�Υ��ȥ饤���ǳ��Ť���֤ޤ줿18��19����������Ϥϡ�Ʊ�ȹ��ȴ���ǳ��Ť������ˤ�JRA��ȯɽ������17���˹Ԥ�줿����������ϫ�Ȥȡ�����Ĵ���ղ�ˤ����3�����θ�Ĥϡ� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

��¼�������꤬���3R��JRA�̻�600����ã�����֥ӥå��졼���ǳ����Ǥ���褦�ˡ� | ���ϥ˥塼�� - netkeiba.com����¼����������������ե꡼��ϡ����3R�ǥ�ǥ�����(��3�С����������ڿ���Ϻ���ˡ��㥸�㥹��������)�˵��褷��1��Ȥʤꡢ�˾�80���ܡ�����33���ܤȤʤ�JRA�̻�600����ã��������JRA�̻�1�� No.1���Ͼ��󥵥��ȡ�netkeiba.com�פζ��ϥ˥塼����

Read more »

リュウノフライトがダートグレード初制覇！2歳牝馬交流重賞を制す2歳牝馬による交流重賞で、1番人気のリュウノフライト（北海道）が勝利。小野楓馬騎手の騎乗で、ダートグレード初制覇を果たした。勝ちタイムは1分12秒7。デビューから無敗で本レースに臨み、着順は2着にトウカイマシェリ（JRA）、3着にタイセイフレッサ（JRA）が入った。

Read more »