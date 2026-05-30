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デアヴェローチェが初タイトルを獲得 第9回葵S

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デアヴェローチェが初タイトルを獲得 第9回葵S
デアヴェローチェ第9回葵Sマテラスカイ
📆5/30/2026 8:35 PM
📰sponichiannex
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デアヴェローチェが初タイトルを獲得。マテラスカイ産駒はJRA重賞初制覇。

3歳スプリント重賞「 第9回葵S 」が30日、京都競馬場で行われた。5番人気 デアヴェローチェ が昨年のダービージョッキー・北村友一（39）に導かれ、初タイトルを獲得。 管理する上村洋行師（52）は JRA重賞 10勝目となった。

マテラスカイ産駒はうれしいJRA重賞初制覇。 牝馬は23年（モズメイメイ）から4連勝となった。 天国の父にうれしい初タイトルを届けた。 芦毛馬デアヴェローチェが残り100メートルで先頭に立った。

ゴール前で外から勢いよく迫ったヒシアイラを首差抑えて、1勝クラスから連勝で重賞ウイナーの仲間入り。 北村友は「いつでも反応できそうな手応えで回って来られたので、スムーズに抜け出すことができた。 走る馬だと思っていたので、しっかり勝てて良かった」と爽やかな表情を浮かべる。 スタートで少し後手に回ったが、二の脚の速さで「うまくリカバリーができました」と好位の内を確保した。

余力十分に直線に入ると、鞍上が左ムチを2発。 その鼓舞に応えるかのようにグイッとひと伸び。 そのまま先頭でゴールを駆け抜けた。 上村師は「内枠も良かった。

ジョッキーがうまく脚をためてくれて、馬場も味方に。 うまくいけば勝ち負けできると思っていたし、理想通りの競馬ができた」と笑顔で振り返る。 米国産の父マテラスカイは短距離ダート重賞2勝の快速馬で海外でも活躍し、19年ドバイゴールデンシャヒーンは2着に好走。 現役引退後はブリーダーズ・スタリオン・ステーション（北海道日高町）で種牡馬入り。

第2の馬生を送っていたが、24年6月16日に腸捻転のため、10歳という若さで息を引き取った。 初年度産駒である現3歳世代からスター候補が誕生。 デビュー当初は千四とマイルを使われてきたが、スプリント路線に目先を替えて連勝と覚醒した。 上村師も「（血統的にも）千二の適性は高い。

千四も乗り方ひとつでこなせるが、やっぱり千二がベスト。 とりあえず、ひと息を入れたいと思います」と喜んだ。 指揮官が「まだまだこれからの馬」と言い切るように、父は古馬になってから本格化。 鞍上も「軽い走りをする良さを残しつつ、力強さが出てきたら」と今後の伸びしろに期待を込めた。 父のDNAを受け継いだ快速馬が、この世代のスプリント路線を引っ張っていく

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デアヴェローチェ 第9回葵S マテラスカイ JRA重賞 競馬

 

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