テン・ハーグ氏、ロナウドの衰えを指摘

エリック・テン・ハーグ元監督がクリスティアーノ・ロナウドの能力低下を批判。ユヴェントス退団後、最上位での活躍は終わっていると厳しく指摘した。

マンチェスター・ユナイテッド の元監督である エリック・テン・ハーグ 氏が、元同クラブのスター選手 クリスティアーノ・ロナウド の近年の活躍について厳しい見解を示した。テン・ハーグ氏は、ロナウドがここ数年、サッカー界の最高水準でプレーできていないと明確に指摘している。オールド・トラッフォードで共に過ごした過去を振り返りながら、オランダ人指揮官はポルトガル出身の伝説的ストライカーの現状を冷徹に分析した。

確執の背景とESPNでの指摘

テン・ハーグ氏とロナウドの関係性は、マンチェスター・ユナイテッドの近年の歴史において最も議論を呼ぶ出来事の 하나である。ロナウドはかつてピアーズ・モーガンとのインタビューで、テン・ハーグ氏を尊敬していないと公言し、2022年11月にクラブを退団する際、その関係は極めて険悪なものであった。それから数年が経過したが、テン・ハーグ氏は現在でもロナウドの身体能力や、世界のサッカー界における彼の立ち位置について、批判的な評価を口にしており、両者の確執は完全に解決していないことを示している。

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テン・ハーグ氏は『ESPN』とのインタビューで、選手たちがロナウドに対して抱いていたかつての敬意と、現在の現実とのギャップについて語った。彼は、「選手たちは彼のためにプレーしたいと思い、彼を尊敬していた。なぜなら、ロナウドは史上最高の選手の一人だからだ」と回想した。しかし、その一方で「この7、8年、彼はもう求められるものを示せなくなっていた。ユヴェントスにいた頃から、もう終わっていた」と断定している。この発言は、ロナウドが過去にバロンドールを5度受賞した伝説的なキャリアを持つ人物であるにもかかわらず、近年はピークのコンディションを維持できているとは見なされていないことを意味する。

トレーニングとコンディションの問題

テン・ハーグ氏の批判の中心には、キャリントン・トレーニング・フィールドで要求される厳しいコンディションの基準に対して、ロナウドが適応できなかった、あるいは適応しようとしなかったという認識がある。テン・ハーグ氏によれば、マンチェスター・ユナイテッドで指揮を執り始めた際、チームの戦術やロナウドが担うべき役割を選手たちに説明したという。しかし、最終的には試合での結果が出なければならないという実務的な問題が存在していた。ロナウドは、毎日すべてを出し切り、最大限の強度で練習するために必要な苦痛を乗り越えることができなくなっていたと分析した。

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さらにテン・ハーグ氏は、プレミアリーグでプレーできるコンディションを整えていなければ、チームで活躍するチャンスはないと強調した。この指摘は、ロナウドが常に献身的な姿勢で知られていたという従来のイメージとは対照的である。ロナウドが献身的であったかどうか尋ねられると、テン・ハーグ氏は「そう、それが彼のイメージだった。だが、彼はもうそれを実行できなくなっていた」と答えた。彼は、ロナウド自身が必要とされていること自体は理解しており、クラブ側も筋の通った根拠を示して彼と話し合いを行っていたと述べた。

ユヴェントス時代以降の成績との対比

テン・ハーグ氏が主張する「ロナウドのトップレベルでのキャリアは事実上ユヴェントスで終わった」という見解は、同選手がレアル・マドリードを離れた後に記録した具体的な成績とは大きく食い違う部分がある。トリノのユヴェントス在籍中には、134試合で101ゴールを記録し、セリエAで2度、コッパ・イタリアで1度、スーペルコッパ・イタリアーナで2度の優勝を果たすなどの輝かしい成果を残している。これらの数字は、彼が少なくともイタリアでは高いパフォーマンスを発揮していたことを示している。

さらに、イタリアを離れてからの活躍も顕著である。アル・ナスルに移籍してからは154試合に出場して131ゴールを挙げ、サウジ・プロリーグのタイトルも獲得した。これらの記録は、テン・ハーグ氏の「ユヴェントス時代から終わっていた」という見解に対して、少なくともアラブ地域においては彼が依然として決定力を維持していたことを示す客観的な証拠となっている。しかし、テン・ハーグ氏の批評は、単なる得点数やタイトル数だけでなく、プレミアリーグという世界最高峰のリーグで求められる物理的な強度や日々のトレーニングへの取り組み姿勢に基づいたものであり、その観点からロナウドの姿は理想から遠ざかっていたと判断されたのである。