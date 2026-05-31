テンジロウが展示会市場の課題改善に取り組み、企業と協力

テンジロウは、展示会選定の初期段階において必要となる情報へのアクセス性の向上に取り組み、企業が納得感を持って出展判断を行える環境の実現を目指しています。国内で開催される法人向け展示会情報の掲載拡充を進めており、β版では300件以上の展示会情報掲載を予定しています。

テンジロウ は、 展示会選定 の初期段階において必要となる情報へのアクセス性の向上に取り組み、企業が納得感を持って出展判断を行える環境の実現を目指しています。 国内で開催される法人向け展示会情報の掲載拡充を進めており、β版では300件以上の展示会情報掲載を予定しています。

展示会市場の課題改善に共感いただいた企業が、先行モニターとして参画しています。 現在、出展企業は6社、主催企業は2社の合計8社が参加を表明しています。 イノベントは、BtoB領域を中心に展示会・カンファレンスの企画・運営を手掛けるイベントプロデュース企業です。 日本展示会協会の活動を通じた展示会市場の発展にも取り組んでおり、展示会市場をより良くしたいという想いに共感し、先行モニターとして参画しています。

テンジロウは、サービス公開に先立って展示会市場の課題改善に取り組む企業と協力し、より良い展示会選びができる環境づくりと顧客体験の実現に向けた取り組みに参画しています。 展示会市場の情報品質の向上を目指し、出展企業が比較・検討しやすく、主催企業が適切な候補企業に発見・比較されやすい市場環境の実現を目指しています。 テンジロウは、展示会市場をより良くしたいという想いに共感し、展示会市場の課題改善に取り組む企業と協力しています。

展示会市場の情報品質の向上を目指し、出展企業が比較・検討しやすく、主催企業が適切な候補企業に発見・比較されやすい市場環境の実現を目指しています。 テンジロウは、展示会市場をより良くしたいという想いに共感し、展示会市場の課題改善に取り組む企業と協力しています





Toyokeizai / 🏆 47. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

テンジロウ 展示会市場 課題改善 企業協力 展示会選定

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

�֥إ֥�С��󥺥�åɡס���������SS[˴��ν㿴] ������äȡ�SS[�����ʤˤ��롩] ̿���㤬�о줹��ԥå����åץץ���ʥ����㡤����������WFS�ϡ�RPG�֥إ֥�С��󥺥�åɡפˤơ���������SS[˴��ν㿴] ������äȡ�SS[�����ʤˤ��롩] ̿���㤬�о줹��ԥå����åץץ���ʥ�������������Ϥ��������֤�2023ǯ4��7��10��59�ޤǡ��ޤ����������ܡ��ʥ��䥹�ƥåץ��åץ�����ʤɡ����ޤ��ޤʥ����ڡ���ʤɤ�»ܤ���Ƥ��롣

Read more »

老舗酒造が新たな可能性に挑戦する、スモーキーな本格芋焼酎原酒【プロの自腹酒 vol.10】｜Pen Online薩摩酒造／SS.L_02「白波」や「神の河」などの本格焼酎で知られる薩摩酒造が、通販限定ブランドとして展開する「SS.L（Satsuma Shuzo Labo）」。鰹節の生産量日本一を誇る、鹿児島県枕...

Read more »

「SUPER JUNIOR-L.S.S.」、日本オリジナルシングル「CEREMONY」のデジタルリリースが決定韓国ボーイズグループ「SUPERJUNIOR」メンバーのイトゥク、シンドン、シウォンによる派生ユニット「SUPERJUNIOR-L.S.S.」が、7月に開催した『SUPERJUNIOR-L.S.S.Let's...

Read more »

日米若手研究者向け国際共同プログラムを開始SS-FとCZ Biohub Networkが共同で、「Global Science Scholars ― SS-F&CZ Biohub Network プログラム」を開始。年間約1,000万円の支援と、世界トップレベルの研究機関での研究交流機会を提供する。

Read more »

【エニドア企画】ジェイック社と学生団体 東京大学E.S.S.が「リーダーシップ研修」を共同開催。プレスリリース 【エニドア企画】ジェイック社と学生団体 東京大学E.S.S.が「リーダーシップ研修」を共同開催。

Read more »

スノボ金・村瀬心椛、突然インスタにＤＭ届き「え？本物？ガチモンだ…」正体に仰天「話したことない」ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエア（ＢＡ）で日本女子初の金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）で銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、２３日の日本テレビ系「

Read more »