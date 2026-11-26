テレビ東京が運営する経済メディア「テレ東BIZ」の番組『47歳からのキャリア』がCEメディアハウスから書籍化し、26日に発売された。

「どう働く？ どう生きる？ 47歳から、人生はもっとおもしろくなる」「幸福度は、47歳で底を打つ。 ならば、ここから上がればいい。 」をテーマに、仕事・お金・家族・健康・生き方など、人生後半を自分で組み直すための視点を19人のゲストが語る。

映像コンテンツとあわせて、手元でじっくり読み返せる一冊として展開する。 テレ東報道局の太田瑞奈プロデューサーは「2024年にスタートした配信オリジナル番組『47歳からのキャリア』から、「人生後半の悩み」をテーマに出演ゲストのエピソードをまとめた1冊が誕生しました。 メールの返信も晩ご飯の献立も、ちょっとした日々の相談事は生成AIが瞬時に解決してくれる時代です。 しかし、長い人生の岐路に立ったとき、本当に心を動かしてくれるのは効率的に導き出された回答だけではないはずです。

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本書にはその道のプロたちが実体験から時間をかけて生成した言葉の数々が詰まっています。 そこにはきっと47歳を経験した方にも、これから迎える方にも、ご自身と重ねながら読むことで新たな発見があるはずです。 他者の人生を知ることは自分の人生を知ること。 本書が悩める大人たちの人生に、お守りのように寄り添ってくれますように」とコメントした。