タレントの田村淳、ココリコの田中直樹が出演するテレ東系人気番組「池の水ぜんぶ抜く大作戦 ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」が１２月２４日からＮｅｔｆｌｉｘで世界配信されることが２４日、分かった。 番組では、危険生物や外来種が大量発生し困っているとい...

番組では、危険生物や外来種が大量発生し困っているという近隣住民からのＳＯＳを受け、日本の全国各地で１５０以上の池の水を抜いて生物調査を行ってきた。 今回のアジア編では池の水レギュラーメンバーである田村、田中、静岡大の加藤英明准教授がタイ、カンボジア、インドからの依頼を受け緊急渡航し３カ国の池で水抜き。

生態調査を行うと日本では見たことのない巨大モンスター魚や、幻の巨大亀の大群、恐竜のような怪物、超貴重な絶滅危惧種を発見した。 田村は「今回はタイ、カンボジア、インドからのＳＯＳに応えましたが、現地の池のスケールも、そこから現れる巨大モンスター級の生物にも大興奮の連続です！ 現地のスターたちと言葉の壁を越えて泥だらけになりながら、現地の環境問題や生態系に本気で向き合っています。 日本が誇る『池の水』の熱量を、ぜひ世界中で体感してください！

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」とコメントした。 田中は「１０年前に『こんな企画があるんです』と見せられたたった一枚の企画書が世界に進出しました。 感無量です！ 日本とは一味も二味も違うアジアの池から何が飛び出すのか、しかと目撃してください。 助っ人にそれぞれの国のスターさんも飛び出してくれます」と感激の思いを明かした。