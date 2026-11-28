プレスリリース テレビ朝日音楽情報番組「BREAK OUT」放送後、話題沸騰のラッパーRITOがニューシングル『PAID』をリリース

今作は、Masato HayashiやJaken、Bene Babyなどの作品のプロデュースやミックスを担当してきたDon Tecchがプロデューサーとしてビートを提供しています。

実績あるクリエイターとRITOの組み合わせにも注目です。 テレビ朝日で毎週水曜深夜25:25より放送している音楽情報番組「BREAK OUT」の10月14日放送回で、RITOは下町のリアルを武器にしたラッパーとして特集されました。 ■ TOPIC２. ｜Masato Hayashiワンマン後のアフターパーティーで圧巻のライブ、年明けにはアルバムリリースも 9月23日、Zeep ShinjukuでMasato Hayashiのワンマンライブが開催され、J-HIP-HOPヘッズが歓喜に沸きました。

Advertisement

RITOは同会場で開催されたアフターパーティーで圧巻のライブを披露し、認知の向上と確かな実力を見せつけた一夜となりました。 さらに年明けにはALBUMのリリースを予定しており、同じく注目度が増しているラッパーを迎えた楽曲の配信（ALBUMのシングルカット）も控えています。 ライブパフォーマンスだけでなく、楽曲面でも客演に頼らない確かなクオリティを備えたRITOの今後に注目です。 決して容易ではなかった下町の環境やその過去を武器に、等身大のリアルなリリックと多彩なフロウでリスナーを魅了します。2023年にK LARK a.k.a.