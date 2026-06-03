テレビ愛知、宝塚星組御園座公演の稽古場に密着！異例の特番を放送

テレビ愛知が宝塚歌劇星組の御園座公演『花より男子Ⅱ』の稽古に密着した特番を放送。岡田アナが四刀流で活躍。放送後は各種配信サービスでも視聴可能。

愛知県名古屋市に位置する御園座で、 宝塚歌劇 星組が上演する公演『 花より男子 Ⅱ』の舞台裏に迫る特別番組が、 テレビ愛知 で放送されることが決定しました。 この番組は、制作過程や稽古場の様子を詳細に描き出し、普段は視聴者が目にすることのない 宝塚歌劇 の魅力を余すところなく伝えます。

テレビ愛知は、地元局として初めて宝塚クリエイティブアーツとの協力を実現し、公式映像を制作する同社とのコラボレーションが実現したことに大きな期待を寄せています。 放送は4月20日午後3時15分からの中京ローカル枠で、地上波民放局が宝塚歌劇の稽古場に潜入するのは極めて異例の試みです。 番組では、星組トップコンビをはじめとする出演者たちが、どのようにして原作の世界観を舞台化するのか、その難しさと向き合う姿を追います。 演出家や星組生たちは、日々の稽古を通じて夢の世界を構築しています。

プロとして舞台と真摯に向き合う彼女たちの姿勢や、初日までの緊張感あふれる日々を描き出します。 特に注目すべきは、テレビ愛知の岡田アナウンサーです。 彼女は学生時代に宝塚音楽学校を受験した経験を持つ自他共に認めるヅカオタで、民放局として初めて同校への密着取材を実現した実績があります。 今回の番組では、自らプロデューサー、ディレクター、ナレーションを担当し、さらにカメラマンとしても活躍するという四刀流の働きを見せています。

岡田アナは、スポーツ報知の取材に対して「長年の夢であった現役タカラジェンヌを取材して番組にするという夢がかないました。 YouTube番組から始まり、深夜ミニ枠を経て、昼の時間帯に大好きな宝塚の番組を作れることをとても幸せに思います。 彼女たちの作品と真剣に向き合う思いや姿勢を少しでも伝えられればと思います」と語り、その情熱は並々ならぬものがあります。

番組は放送後、TVer、Locipo、YouTubeで見逃し配信が予定されており、さらに後日にはCS放送「タカラヅカ・スカイ・ステージ」や公式動画配信サービス「TAKARAZUKA SQUARE」でも配信される予定です。 これにより、多くのファンがいつでもどこでも番組を楽しむことができるようになります。 宝塚歌劇の新たな一面を知る貴重な機会となるこの番組に、ぜひご注目ください





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