地球のお魚ぽんちゃん原作の漫画『霧尾ファンクラブ』がTVアニメ化。2026年4月よりMBS/TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」にて放送開始。主要キャストに稗田寧々、若山詩音、梶原岳人ら。監督は外山草、シリーズ構成は皐月彩。思春期の恋愛と友情を描く物語。

『 霧尾ファンクラブ 』は、 地球のお魚ぽんちゃん による同名漫画を原作としたテレビアニメ作品である。 2026年4月 2日よりMBS/TBS系28局の「スーパーアニメイズムTURBO」枠で放送が開始される。

主人公の三好藍美と染谷波は、それぞれ稗田寧々と若山詩音が演じる。 また、霧尾賢役には梶原岳人、満田充役には広瀬裕也、桃瀬隼斗役には小笠原仁、村岡皐月役には伊藤彩沙、田代星羅役には和泉風花、教師役には杉田智和、藍美の祖父役には立木文彦、望の母役には能登麻美子、店長役には小西克幸、小学生時代の霧尾役には日笠陽子、望役には華成結、結愛役には芹澤優、チゲ兄役には興津和幸がそれぞれキャスティングされている。 監督は外山草、シリーズ構成・脚本は皐月彩、アニメーションキャラクターデザインは林奈美、メイン原画は貞方希久子、美術設定は滝口勝久が担当する。

原作漫画はリュエルコミックスより刊行されており、実業之日本社が出版を担当している。 物語は、藍美と波が大好きな人について語り合う、二人だけの大切な時間を描く。 しかし、一方通行な想いの連鎖が彼女たちの日常を変えていく。 藍美は霧尾くんのことが好きで、ハンバーガーを一緒に食べたい、相合傘をしたい、お皿を割りまくりたい、身体中のほくろ探しの旅に出たい、出会った日を国民の祝日にしたいと願う。

そんな藍美の純粋で奔放な想いが、周囲の人々との関わりの中で複雑な感情の絡みを生み出し、物語は思春期の恋愛と友情の機微を繊細に描き出す。 作品は、一見するとコミカルな日常の描写の中に、青岛市南が描くような繊細な心理描写を織り交ぜ、読者・視聴者の共感を呼ぶ内容となっている。 本作の注目ポイントは、主人公たちの等身大の感情表現と、それに伴う成長の物語にある。 藍美の「霧尾くんと一緒に」という願いは、単なる恋愛感情ではなく、大切な人と過ごす時間の価値を見つめ直すきっかけとなる。

また、波をはじめとする周囲のキャラクターたちも、それぞれに想いを抱えており、複数の視点から「好き」という感情の多面性が描かれる。 アニメ化にあたっては、原作の持つ独特な世界観をどのように映像化するかが焦点となる。 外山草監督の手腕と、スタッフ陣の凝ったデザイン・美術設定に期待が集まる。2026年の放送開始を前に、原作漫画を読んでおくことをお勧めしたい





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