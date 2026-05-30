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テレビ東京・塩田真弓キャスターが6月末で退社、長年のキャリアに幕

エンターテインメント News

テレビ東京・塩田真弓キャスターが6月末で退社、長年のキャリアに幕
塩田真弓テレビ東京退社
📆5/30/2026 6:55 AM
📰sponichiannex
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テレビ東京の塩田真弓キャスター（50）が30日、自身のインスタグラムで6月末での退社を発表。感謝の言葉を綴り、今後の活躍に期待が集まる。

テレビ東京 塩田真弓 キャスター （50）が30日、自身のインスタグラムを更新し、6月末で同局を退社することを発表した。 塩田 キャスター は長年にわたり「News モーニングサテライト（モーサテ）」や「ゆうがたサテライト」のメイン キャスター を務め、視聴者に親しまれてきた。

彼女は投稿で「ここまで支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの示唆を与えてくださった皆さま、そしてなんといっても叱咤激励してくださった視聴者の皆さま、本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを綴った。 テレビ関係者の話では、塩田キャスターは経済分野の取材や番組企画にも積極的に関与しており、今後の活動の幅を広げたいという意向があるとみられる。 塩田キャスターは1999年にアナウンサーとしてテレビ東京に入社。

立教大学卒業後、入社してからは「ワールドビジネスサテライト（WBS）」の「トレンドたまご」やフィールドキャスターとして経済分野の取材・リポートを担当した。2018年には、自身が企画構想から関わったBSテレビ東京の特番「衝撃！ 未来テクノロジー 2030年世界はこう変わる」が、優れた科学番組を表彰する科学放送高柳賞優秀賞を受賞するなど、制作面でも高い評価を得た。

子育てと仕事を両立しながら、同局の報道番組の顔として活躍。2021年3月から2024年3月末までは「News モーニングサテライト」でメインキャスターを務め、朝の情報番組に信頼感をもたらした。 番組卒業後も、報道番組や配信番組に出演しながら番組制作に携わり、多面的な才能を発揮してきた。 塩田キャスターの退社は、長年にわたって視聴者や業界関係者に親しまれてきただけに、驚きと惜しむ声が広がっている。 テレビ東京は彼女の貢献を称えつつ、今後のキャリアを応援する姿勢を示している。

塩田キャスターは今後、経済やテクノロジー分野での専門性を活かし、フリーランスとして新たな挑戦をする可能性があると見られている。 彼女がこれまで培ってきた経験と人脈は、メディア業界のみならず、様々な分野で活用されることが期待される。 視聴者の間では、塩田キャスターの今後の活動に注目が集まっている

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塩田真弓 テレビ東京 退社 キャスター 報道

 

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