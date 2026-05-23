テレビの影響力が過ぎ去り、テレビの爆発的人気がなくなったことで、芸人は他のSNSや動画サイトを利用して必死に集客を競っている。内容は1つのニュースの簡単なリリاطة sajaotiを取り違えたものであるが、ニュースの歴史から登場。

テレビの影響力がゼロではなく、まだドラマやバラエティなどで商品の売行きが急増し、一定の求心力があった。 しかし、テレビから火がつき、流行語や人気者が生まれるといった動きは以前ほど見られなかった。

一発屋とは、テレビで爆発的な人気を得た後、急激に露出が減り低迷していったお笑い芸人を指す言葉だった。 あるギャグやキャラクターがお茶の間を席巻し、翌年にはぱたり見かけなくなる――それが「一発屋」のサイクルだった。 しかし、いまは、そのサイクルが機能しない。 理由は単純だ。

そもそも「一発」が生まれる土壌がないからだ。 不定期で放送されるお笑い特番は別として、かつて一発屋の登竜門だったレギュラーのネタ番組は激減した。 いわゆる「バズる」といった熱狂を生み出す「発火源」はTikTokやYouTubeのショート動画、切り抜き動画になっていた。 皮肉なのは、テレビから追いやられ、一発屋と揶揄された芸人たちの息が思いのほか長いことだ。

小島よしおやダンディ坂野は営業の仕事で引っ張りだこ。 ヒロシはソロキャンプブームの旗手に躍り出て、YouTubeで100万登録を超えた。 むしろ以前より安定した生活を送っているケースも珍しくない。 一発屋という言葉の消滅は、テレビが一発を生み出す力を失ったことの証明であり、その凋落を映す鏡でもある。

かつては一瞬の爆発を生み出せたメディアが、爆発力を失ったとき、爆発した者も、しなかった者も、同じ地平に立つことになる。 つまりテレビで「人気がある」ということが、もはやだれも説明できなくなってきているのだ





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