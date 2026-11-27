EV充電サービス「テラチャージ」を展開するテラチャージは、2026年11月28日・29日にパシフィコ横浜で開かれる「X TAKEOVER JAPAN 2026」に出展する。29日の本祭では日産『アリア』を使った充電デモを実施する予定。

同社ブースでは、テラチャージ現行モデルの充電器、ニチコン製160kW急速充電器、コンセントタイプ3kW充電器の展示が予定されている。 実際の充電器を見ながら、EV充電設備の特長や、充電インフラの導入・普及に向けた取り組みが紹介される。

自宅から外出先までEVを充電できる場所を広げる取り組みのほか、マンション・商業施設・ホテル・自治体施設などへの充電設備の導入についても説明される。 来場者向けの企画として、テラチャージの充電クーポンが必ず当たるくじが用意される。 ハズレありのくじに加え、ハズレなしのくじにも挑戦できるWチャンス企画となっている。 また、アンケートに回答した人には、テラチャージの利用時に使える10%オフクーポンがLINEで配布される。

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あわせて、2種類のサービスを紹介するチラシも配布される。 マンション向けEV充電器導入支援プログラム「ウチテラ！ 」は、居住者の「自宅マンションにEV充電器を設置したい」という声を起点に、管理組合・理事会への提案や説明会、導入シミュレーション、補助金申請などを支援する。 法人向けの「Terra Charge Biz」は、全国の充電ネットワークを利用でき、急速・普通充電に対応する。