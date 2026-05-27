テメイアンラブンモーバーアイトラールメトイサイトイピスイピラバッンショイブトイストランイトイサイトイピスイピラバッンショ

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齊藤は鹿島学園高で主将を務めた昨年度、全国高校サッカー選手権でチーム初の準優勝に貢献した。 大会後は一昨年度のU-17日本高校選抜に続いて日本高校選抜にメンバー入り。 高校選抜でもキャプテンに抜擢されると、U-18 Jリーグ選抜とのNEXT GENERATION MATCHを完封勝利で飾り、各地域の大学選抜と対戦するデンソーカップでは史上初めて大会2勝を収めた。 4月には高校選抜活動の締めくくりとしてスイス遠征を行った。

ACベリンツォーナ(スイス)、ティエソワ(セネガル)、ゲント(ベルギー)と対戦した予選リーグは2勝とPK戦1勝の好成績を収めて準決勝に進出。 準決勝ではミッティラン(デンマーク)に敗れたものの、ゲントとの再戦になった3位決定戦を勝利し、3位で大会を終えるとともに笑顔で高校サッカーの完全終幕を迎えた。 U-17選抜を経験していたこともあって、ただ参加するのではなくチームを引っ張る決意とともに臨んだという高校選抜活動。 齊藤はキャプテンを務めて「みんな上手いし自発的に発言してくる。

みんなをまとめるというのは本当に簡単ではなかった」とレベルの高さゆえの難しさもあったようだが、そうした経験は東京農業大で先輩との円滑なコミュニケーションを取ることに生かせているという。 また、欧州遠征では「自分の現在地がわかった。 何もかもが足りていないというのを感じた」。 日本とのプレースピードの違いや跳躍力の差などを感じ、身体的にも技術的にも成長する必要性を認識。

もっとも海外チームと対戦したことで、将来の夢を確認することもできた。

「あの遠征でやっぱり海外でサッカーをしたいということを一番強く思った。 海外でプレーするにはまず東農大で試合に出ることもそうだし、このチームを勝たせないと自分の評価はついてこない。 課題を感じたからこそ、今は試合に絡みながら足りていないところを補える場にいると感じている。 まずは自分の課題を見つめながら、東農大のために頑張りたいと思います」 欧州遠征後からは東京農業大でレギュラーに定着している。

開幕7戦無敗(1試合未消化)で迎えた今節は、同じく無敗で1試合消化の多い國學院大と対戦。2CBの左に入る齊藤はロングボールに対して大きく跳ね返すのではなく、頭で低く弾いて味方に繋ぐプレーが印象的だった。 自身も手応えを感じていたプレーは児玉宗土監督の「ビルドアップしながらゴールを目指す」サッカーに早くも適応していることを象徴。 プロ入りに向けて大学サッカーを戦う覚悟とともに、課題の一つであるビルドアップスキルを高められる環境にいる大きさを口にした。

「もう高校生じゃないので、次は就職かプロというところしかないと思う。 自分は覚悟を持ってここでプロになるために来た。 高校生とは違って『まだ大学があるからいいわ』という考えもないし、自分は4年かけずに早くプロにいくのが目標やし、それを達成しなあかんと思っている。 そのために児玉さんのもとでサッカーをしたいと思った。

プロになるためにはほんまやるしかない。 (最終ラインでボールを持って)一つ冷静になってボールを落ち着かせることは、入学して短いけれどだんだんと根付いてきたかなと思う」 今節は0-1の敗戦に終わったものの、「今日初めて負けたけどこれで2部に上がられへんわけではない。 負けた後の次の試合がすごく大事になってくると思う」と齊藤。

「まだまだ自分は成長途中なので、次の試合ももっと自分が成長する気持ちで挑みたい」と力を込めた。 この試合では嬉しい邂逅もあった。 鹿島学園で高校生活をともにした鹿島アントラーズユース出身のDF朝比奈叶和(1年)とFW正木裕翔(1年)と公式戦での初対戦が実現。 両者とも優勝した2023年特別国民体育大会のチームメイトであり、朝比奈とは同じクラスで席が前だったという馴染みの深い関係性だ。

齊藤は競り勝った場面を振り返ってニヤリとしながら「高校時代はあいつらの方が俺より全然上やったし、3冠していて正直悔しかった。 選手権はアントラに負けたくないという思いもあってあそこまで行けたと思うので、今日同じピッチでサッカーできて楽しかった」と充実の表情を浮かべた。 また、同級生という点では高卒Jリーガー組からも大きな刺激を受けている。

U-17高校選抜でCBコンビを組み、選手権決勝では日本一を懸けて戦ったDF中野陽斗(神村学園高→いわき)は卒業式と代表活動で欠場した2試合を除くJ2・J3EAST-B全16試合に出場し、うち15試合が先発とプロの舞台でもレギュラーとして活躍。 MF安藤晃希(流経大柏高→水戸)はJ1デビューから鮮烈な2試合連続ゴールで月間ベストゴールにも輝き、「U-17選抜で一緒だったけれどあんなに活躍していてすごい」と微笑む。 齊藤は中野に「すごいな。

今度試合見に行くわ」などとメッセージを送ったほか、FW伊藤湊太(京都橘高→神戸)や家が近いというDF村上慶(大津高→横浜FM)らU-17高校選抜時代の戦友と連絡を取りながらモチベーションを高めている様子だ。

「すごいなという一言。 自分が1年前まで一緒にやっていた奴らがあの舞台で活躍しているのを受けて、本当に頑張らなあかんなというそれしかない。 今自分は大学経由で3部でサッカーしているけれど、4年後や3年後にあいつらと一緒のピッチでやるための準備やと思っている。 あいつらの試合もチェックしていて、自分が刺激をもらえる環境にいるのはとても幸せなことだなと感じています」 4月からは母校の鹿島学園に弟のFW齊藤颯人が入学した。

鈴木雅人監督から指導を受けた3年間を「やんちゃ坊主やったけれど卒業するときには大人になったなと言われたくらい大人になれた」と振り返る兄は、弟にもサッカーだけでなく人としても大きく成長できる学校だとアドバイスした模様。 最近はこまめに連絡を取っているようで、「自分はもう大学生なので弟に頼まれたら何か買ってあげなあかん」と兄らしく誕生日プレゼントのリクエストも訊いた。 その弟はルーキーリーグでゴールを記録しており、兄弟での切磋琢磨も続いていく形になりそうだ。 様々な刺激を受けながら戦う大学サッカーの舞台。

齊藤は鈴木監督の言葉も胸に文武両道を誓って「良い大人になる」ことを目指すとともに、個人の飛躍も狙う。 次節は高校選抜で10番を背負ったFW宮本周征(1年/順天堂大)とのマッチアップになることも楽しみにしながら、まずは2部昇格に向けて勝利に貢献していく考えだ





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