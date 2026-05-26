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テプラボの特徴とAI活用

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テプラボの特徴とAI活用
テプラボ、印刷物制作、AI活用、デザイン費0円、高品質テンプレート、操作のシンプルさ
📆5/26/2026 10:11 PM
📰weeklyascii
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📊News: 15% · Publisher: 51%

テプラボは、操作のシンプルさ、デザイン費0円の高品質テンプレート、AI活用など3つの特徴を備えた印刷物制作サービスです。サービス開発の背景には、個人店・小規模事業者における印刷物制作の根深い課題がある。

テプラボの特徴は3点に集約される。 まず操作のシンプルさで、テンプレートの選択からデザイン編集、印刷仕様の決定、注文完了まで最短約5分で完結する設計になっている。 専門用語を使わず選択肢をあえて絞り込むことで、デザインや印刷の知識がない人でも直感的に操作できる。

次にデザイン費0円の高品質テンプレートで、プロのデザイナーが制作した3000種類以上のテンプレートをすべて無料で利用可能だ。 商品ラベル・シール、コースター、ショップカード、チラシ、ポスター、床ステッカーなど全8カテゴリーの印刷物に対応する。 さらにAI活用として、各テンプレートにはAIで生成した使用事例のシーン画像を複数用意。 仕上がりを事前にイメージしやすくし、発注時の不安を軽減する。

日本語・英語・中国語・韓国語に対応したAI翻訳機能も搭載する。 サービス開発の背景には、個人店・小規模事業者における印刷物制作の根深い課題がある。 同社が事業者600人を対象に実施した調査では、パッケージデザインが売上に影響すると回答した割合が約86%に上る一方、印刷物制作の課題として「デザインスキルや知識がない」を挙げた人は42.7%、「外注コストが惜しい」が35.5%に達し、デザインがボトルネックとなっている実態が浮き彫りとなった

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テプラボ、印刷物制作、AI活用、デザイン費0円、高品質テンプレート、操作のシンプルさ

 

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