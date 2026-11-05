スペイン・テネリフェのデ・ミゲル選手が、GKオウォノとの競り合いで心肺停止となり、3日午前8時に死亡。オウォノ選手は哀悼の意を示し、人種差別批判に対しアカウントを停止。

スペイン・セグンダ・ディビシオン（2部）の テネリフェ 所属、 デ・ミゲル 選手が3日午前8時に亡くなった。2-2で迎えた試合の延長戦終盤、相手GK オウォノ との衝突が引き金となり、選手は心肺停止状態に陥っていた。

デ・ミゲル選手の心肺停止と搬送の経緯

衝突は後半アディショナルタイムに発生した。テネリフェのデ・ミゲル選手は、カウンター攻撃を防ごうとセンターサークル内まで飛び出してきた相手GKオウォノと激しく接触した。その際、オウォノのひざがデ・ミゲルの胸付近に直撃した。強い衝撃を受けたデ・ミゲルはピッチ上で動けなくなり、直ちに医療スタッフが処置にあたっている。

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その後も容体は改善せず、デ・ミゲル選手は救急車で病院へ緊急搬送された。救急車内では、医療スタッフによる心肺蘇生術（CPR）が行われた。この処置により脈拍は回復し、一時的に容体は安定した。しかし、意識が戻らない状態が続いたと報じられている。

オウォノ選手の声明と人種差別的な攻撃

テネリフェはクラブを通じて公式声明を発表した。GKオウォノは心境を綴り、人生で最も困難な日々を送っていると明かした。言葉が見つからず、何が起きたのかを整理することも非常に難しい状況であると述べた。オウォノはデ・ミゲルの遺族に対し、最大限の敬意を持って向き合う覚悟を示している。

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オウォノは声明の中で、ヘスス（デ・ミゲル）のことと、選手全員が感じている痛み以外、何も考えられないと正直な気持ちを語った。そして「ヘスス、安らかに眠ってください」と哀悼の意を表している。オウォノは衝突の事実を認め、今後の課題に向き合う決意を表明した。

一方、試合後にGKオウォノはオンライン上で激しい人種差別的な中傷を浴びせられていた。この過重な攻撃により、オウォノは3日自身のインスタグラムアカウントを停止した。オウォノへの過度な批判やヘイトスピーチは、選手の人権を侵害する行為として、サッカー界全体として厳しく問われている。

赤道ギニアサッカー連盟の支援と今後の対応

赤道ギニアサッカー連盟も3日、オウォノ選手への支持を表明した。連盟はオウォノ選手が深い悲しみと苦悩の中にいることを認識し、精神的な支えとなる姿勢を示している。この声明は、選手の心理的負担を軽減し、冷静な対応を促すためのものである。

デ・ミゲル選手をめぐる事態は、サッカー界に深い衝撃を与えた。オウォノ選手とデ・ミゲル選手の家族、そして関係者らは、大きな悲しみに包まれている。オウォノ選手はオウォノであり、この悲劇は全てのサッカーファンと関係者にとって忘れることのできない出来事となっている。テネリフェとオウォノ選手の今後の動向が注目される。