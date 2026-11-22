本イベント用に書き下ろされたオリジナル朗読劇『テニプリ Fever』でスタートした『テニスの王子様』25周年記念イベントは、声優陣による特別ゲームやLIVEパフォーマンス、ファンへの感謝メッセージなどを通じて大盛況のうちに終了した。

今回も本イベントのために書き下ろされたオリジナル 朗読劇 『テニプリ 25th AnniversaryEvent：Fever ―青学・不動峰・山吹―』からイベントがスタートするというサプライズ演出に、客席からは大きな歓声が上がりました。

一方、不動峰の橘、神尾、石田（鉄）は青学との練習試合に向かう途中、電車遅延に巻き込まれます。 さらに山吹の亜久津は、U-17（アンダーセブンティーン）合宿への参加を拒否し、壇と喜多が一生懸命引き止めます。 そこに居合わせた青学の河村に合宿への参加を求められますが、反抗する亜久津。 ラケットを持ち豹変した河村と亜久津は走り出します。

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青学と不動峰の練習試合、山吹も到着し、集まる面々。 U-17合宿を⽬前にやる気に満ちあふれた三校はそれぞれの熱い気持ちを宣言し、手塚からの「油断せずに行こう。 テニプリ、ファイオー！ 」の決め台詞で朗読劇を締めくくると、客席の熱狂は最⾼潮に達しまし不動峰や山吹が登場した激闘の日々を振り返りながら、事前に実施されたキャストアンケートをもとに、20〜25年前のアフレコ当時の裏話や、お互いの学校に対する印象、アニメ本編でのベストシーンや思い出のセリフなどが語られました。

続いての「KONAMI コーナー」では、好評発売中の人気タイトル『テニスの王子様 ぎゅ〜っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game』および『テニスの王子様 も〜っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more... 』をフィーチャー。 本イベントならではの特別仕様として、石田 鉄の親愛度アップの演出も盛り込まれ、会場は大盛り上がり。

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キャラクターボイスによる生朗読でゲーム紹介や最新情報、DLC情報が届けられ、前回のVol.1 でも好評だったコーナーにイベント限定の掛け合いも加わり、客席からは大きな拍手と歓声が湧き起こりました。 参加者全員が起立し、アニメ『テニスの王子様』シリーズの出演キャスト関連シーンにまつわる3択クイズに「グー・チョキ・パー」のハンドサインで挑む勝ち残り形式で実施されました。 ステージ上のキャスト陣も正解を知らされておらず、観客と一緒に頭を悩ませながら大盛り上がり。

全問正解者によるじゃんけん大会を勝ち抜いた優勝者には、本日の出演キャスト全員のサイン入りT シャツがプレゼントされ、会場中が一つになる大盛況のコーナーとなりました。 置鮎さん・川本さんによる公式グッズ紹介（キャスト着用のTシャツやアクリルスタンド、うちわ等）および本日21:00 からのオンラインストア受注販売の案内を挟み、ファン待望のLIVEコーナーがスタート。 続いて青学キャスト（置鮎さん、近藤さん、甲斐田さん、川本さん）が登場し、青酢の代表曲「WHITE LINE」をアレンジした「WHITE LINE arrange C」を披露しました。

当日不在だった越前リョーマ役・皆川純子さんのコーラス音源も重なる演出で、美しいハーモニーが会場いっぱいに響き渡り、客席は温かな感動に包まれました。 ライブの熱気が残るステージに全キャストが再び勢揃いし、一人ひとりからファンへ向けた感謝のメッセージが届けられました。 作品を25年間愛し続けてくれたファンへの熱い思いや、久しぶりに顔を合わせた仲間との絆を噛みしめる言葉に、客席からは温かい拍手が惜しみなく送られました。 最後はキャスト全員でご来場の御礼を伝え、『Vol.2』も大盛況のうちに幕を閉じました。 開催日時：