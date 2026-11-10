テディ・リネール氏、五輪連続出場と大統領選出馬へ

柔道レジェンドのテディ・リネール氏が来春のフランス大統領選出馬を表明。2028年ロサンゼルス五輪を最後に現役引退し、政治経験ゼロからの挑戦へ。

柔道男子100キロ超級のレジェンドである テディ・リネール 氏が、来春に予定されている フランス 大統領選 への立候補意向を9日に正式に表明した。この衝撃的な発表は、 フランス 国内のみならず国際スポーツ界にも大きな波紋を広げている。

五輪連覇と政治進出の二刀流計画

リネール氏は自身のソーシャルメディアXに投稿した動画を通じて、正式な出馬意志を表明した。彼は柔道家としてのキャリアについても言及し、2028年ロサンゼルス五輪を最後に現役を引退する意向を明らかにした。これにより、彼は大統領選への出馬活動と、自身最後の五輪出場を目指すためのトレーニングを並行して行う「二刀流」の挑戦を敢行する。

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既存政党との差別化と危機感の表明

政治経験がまったくないにもかかわらず、リネール氏は現状打破への決意を強く示した。レキップ紙などの報道によると、彼は右派でも左派でもない立場を強調し、既存の政党政治とは一線を画す姿勢を打ち出した。「政治経験がない」ことを指摘する人々から「狂っている」と呼ばれることを覚悟しているとし、社会の混沌を傍観することこそが真の狂気だと訴えた。

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国民的英雄としての圧倒的な支持基盤

カリブ海の仏領グアドループ出身のリネール氏は、圧倒的な強さと親しみやすいキャラクターから、フランス国民から「テディ・ベア」という愛称で親しまれている。通算5個の五輪金メダル（混合団体を含む）という輝かしい実績は、彼をフランスの象徴的な存在にしている。特に2024年パリ五輪では個人戦と混合団体戦で金メダルを獲得し、国内を熱狂の渦へと巻き込んだ。

500人署名のハードルと今後の展望

フランスの大統領選に正式な候補者として名前を連ねるためには、全国の市長や地方議員などから500人分の推薦署名を集めることが法律で義務付けられている。政治の表舞台で実績を持たないリネール氏が、この最初の法的ハードルを乗り越えられるかは不透明だ。国内外から前代未聞の挑戦として注目される中、彼の動きがフランスの政治情勢をどのように変えていくか注視が必要だ。