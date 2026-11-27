11月14日の「世界糖尿病デー」を前にした2026年11月9日、アボットジャパン合同会社主催によるプレスセミナー「～運動習慣化に、『スナック運動』という選択肢～ CGMで読み解く、糖尿病と運動～11月

最初に登壇した、アボットジャパン合同会社 執行役員 ダイアベティスケア事業部 事業部長の松香寿郎氏は、グローバルにおける糖尿病の深刻な現状を共有した。 松香氏によれば、現在世界で5億8900万人が糖尿病を抱えており、2050年には8億5300万人に達すると推測されている。

日本の状況も例外ではなく、20歳以上では「糖尿病が強く疑われる者」と「糖尿病の可能性を否定できない者」（糖尿病予備群）を合わせると約1800万人に上り、国民の7人に1人がリスクを抱えているという。 こうした糖尿病診療における自己管理の課題をテクノロジーの力で解決すべく同社が提供しているのが、持続グルコース測定（CGM）である。 CGMとは、コインほどの大きさの小型センサーを上腕部の裏側に装着し、血糖値と相関関係のあるグルコース値を24時間持続的に測定できるシステムだ。

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続いて登壇したのは、綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長であり、京都府立医科大学大学院 内分泌・代謝内科学講座 臨床准教授を務める大坂貴史氏だ。 大坂氏は、糖尿病治療の3本柱である「食事療法」「薬物療法」「運動療法」のうち、運動の重要性が十分に広がっていない現状を指摘。 もっと知っておくべきメリットについて言及した。 また、時間がないと運動を拒否していた60代男性も、営業の外出で歩いた日のグルコース値が安定していることをCGMで実感。