プレスリリース テクノスジャパン、シグマクレストと共催で食品業界向けウェビナーを開催

デジタルとAIでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、株式会社シグマクレスト（本社：東京都品川区、代表取締役：高橋 和美、以下「シグマクレスト」）と共催で、「基幹システムの価値を、ビジネスの成果へ ～周辺業務のデジタル化で実現する、本質的なデータドリブン経営～」と題した無料ウェビナーを2026年12月9日（水）に開催します。

基幹システムを刷新した後も、販促金管理や受発注、需給調整といった食品業界特有の周辺業務はExcelや手作業に頼りがちで、蓄積したデータを経営判断に活かしきれていない企業が少なくありません。 本ウェビナーでは、30年以上にわたり基幹システムの導入・保守を手がけてきたテクノスジャパンと、食品業界向け業務システムに強みを持つシグマクレストが、導入プロジェクトでつまずきやすいポイントへの対処法と、周辺業務のデジタル化で売上・利益の成長につなげる進め方を、具体例を交えて解説します。

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テクノスジャパンは、「デジタルとAIで企業のビジネス変革を実現する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開し、企業の基幹業務改革を支援してきました。 現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォーム「CBP」を組み合わせた「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションにより、経営・業務の高度化を支援しています。