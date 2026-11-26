ホテルやウェディング事業を展開するT&Gは、LGBTQ+の職場環境を評価する「PRIDE指標」で最高評定のゴールドを3年連続で受賞した。同社はジェンダーニュートラルな表現の推進や社内アドバイザーの任命など、インクルーシブなウェディングサービスの実現に向けDE&I施策を強化している。

ホテルや ウェディング 事業を展開するライフスタイル企業の株式会社 テイクアンドギヴ・ニーズ （本社：東京都品川区、代表取締役社長：岩瀬賢治、以下：T&G）は、LGBTQ＋に関する職場での取り組みの評価指標『 PRIDE指標 』において、最高評価である「ゴールド」に3年連続で認定されたことをお知らせします。

T&Gでは、以前よりLGBTQ＋を含む多様なカップルの自分らしい結婚式づくりをサポートしてきました。 一方で、結婚式には「新郎新婦」という呼称や男女別を前提とした案内など、従来の慣習や表現が多く存在します。 T&Gはこうした課題に改めて向き合い、ジェンダーニュートラルな表現の推進を目的としたプロジェクトを発足。 接客や案内表現、各種制作物などを見直し、より多くのお客様にとってより利用しやすい環境づくりを進めることで、誰もが安心して結婚式を検討できるサービスの実現を目指しています。

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社内外の取り組みをより実効性のあるものとするため、2026年5月より、LGBTQ＋当事者の視点からDE&I施策推進に関わり、T&Gでウェディングプランナー従事経験もある「かずえちゃん」をインクルーシブ・ウェディングアドバイザーとして迎えました。 かずえちゃんの知見を元にサービスやコミュニケーションのあり方を多角的な視点から見直すとともに、社内への発信や理解促進も行っています。 また、今年のPRIDE月間には、LGBTQ＋コミュニティや支援者の方々にT&Gを知ってもらう機会として「Tokyo Pride」へ出展。