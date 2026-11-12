ティンバリートスが重賞初勝利ローレル賞を制覇し年末連勝へ

馬主（有）キャロットファーム所有のティンバリートスがローレル賞で重賞初勝利を挙げ、12月31日に大井で行われる東京2歳優駿牝馬への期待が高まっている。

馬主 （有）キャロットファーム 所有の牝馬 ティンバリートス が、重賞初挑戦となる ローレル賞 で鮮やかな初制覇を飾った。2番人気の支持を集めた同馬は、転入初戦に続く連勝を達成し、7戦2勝の戦績を維持した。総獲得賞金は1622万2000円に達している。

前団併走の戦略で3馬身差の大勝

レースでは前団を見ながら4番手でレースを進めたティンバリートス。勝負どころでは1番人気のパープルフォッグの外側で併走し、直線でその強敵を交わした。さらに逃げ粘るワイルドウルルも捉え、最後は3馬身差をつけてゴールした。時計は1分45秒4（重）というタイムで、この重馬場において高い瞬発力とスタミナを発揮したことを示している。

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騎手と調教師の初勝利と長年の渇望

この勝利で張田昂騎手（39）はローレル賞において初勝利を挙げた。また、内田勝義調教師（71）にとっては、2019年にブロンディーヴァが制した以来となる同競走での2勝目となった。内田調教師は「期待が膨らんじゃいますね、こんなレースをしてくれると。楽しみです」と、馬の実力と今後の活躍への高揚感を語った。

張田騎手は「前走で初めて乗せていただいて、ここを使えたらいいなと期待していました。僕の気持ちが先行して仕掛けが早くなったけど、それでもしっかり走り切ってくれた」と、馬の底力と自身の騎乗に対する感謝を示した。パートナーであるティンバリートスの走りに十分な満足感を示している。

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父ルヴァンスレーヴの血脈と母名の由来

ティンバリートスは牝2歳で、父はルヴァンスレーヴ、母はウォーエンブレムのティンバレスである。馬名の由来は打楽器の一種であり、母名のティンバレスから連想して名付けられた。北海道安平町のノーザンファームで生産され、川崎の厩舎で調教を受けている。過去の実績として、前走におけるパフォーマンスが今回の重賞制覇に直結していることが明確だ。

馬場状態による影響についても注目が集まっている。左回りでの競馬経験の差や、たれた部分などが影響したが、力負けではなく経験不足の要素が大きいと分析する声もある。このレースを通じて、左回りや重馬場などの異なる条件での対応能力を証明したことになる。

12月31日大井での東京2歳優駿牝馬へ

次走についてはオーナーサイドとの相談となるが、内田調教師は「大井の年末のレースになるのかな」と述べ、12月31日に大井競馬場で開催される東京2歳優駿牝馬（S1、1600メートル）を視野に入れている。このレースへの出走に向けて、今週の調教で状態を確認する予定だ。1600メートルの距離は、これまでのレースでもこなしてきた実績があり、距離適性については問題ないと判断されている。

競馬は上手という評価を得たパープルフォッグや、内で我慢できていたが前に入られて下がってしまったフルールマジックなど、他の出走馬の反応も注目される。特に3着に入ったパープルフォッグは、西啓騎手によって左回りの経験の差が指摘されており、ティンバリートスの勝利要因の一つとして記録されている。この勝利を皮切りに、年末の大舞台でのさらなる飛躍が期待される。