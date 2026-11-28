2026年11月25日に開幕した没入型展覧会「ティム・バートンのラビリンス」は、開幕前からチケットがソールドアウトするなど大きな話題を呼んでおり、緊急にて2027年3月21日まで会期が延長されることが決定しました。ティム・バートン監督の150点以上のオリジナルスケッチや、映画の名作キャラクターたちを立体空間で体験できる本展は、SNSを中心に高い評価を得ています。

2026年11月25日（水）に開幕した没入型 展覧会 「 ティム・バートン のラビリンス」は、公式サイトでのチケット販売開始直後からソールドアウト日が続出するなど、開幕前より大きな反響をいただいております。

開幕後も多くのお客様にご来場いただき、SNSを中心に感想や体験レポートが相次ぐなど、大きな話題を集めています。 こうした予想を上回る反響を受け、このたび「ティム・バートンのラビリンス」は2027年3月21日（日）までの会期延長を緊急決定いたしました。

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「ティム・バートンのラビリンス」は、映画監督でありアーティストでもあるティム・バートンの創造世界を体感できる没入型展覧会です。 『シザーハンズ』『ビートルジュース』『スウィーニー・トッド』『チャーリーとチョコレート工場』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』など、数々の名作に登場する個性豊かなキャラクターや独自の世界観を、立体的な空間演出の中で体験することができます。 来場者は決められた順路を進むのではなく、迷路のような空間の中で自らルートを選択しながらティム・バートン作品の世界へ足を踏み入れます。