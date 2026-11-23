レアル・マドリー所属のティボー・クルトワは、ゴールキーパーがバロンドールを受賞する難しさを語り、2022年の順位への思いを明かした。クルトワはクラブでの引退も望んでいる。

レアル・マドリー の守護神、 ティボー・クルトワ は、 ゴールキーパー が バロンドール を受賞することがいかに困難かを率直に語った。ベルギー代表GKであるクルトワは、近年の投票結果に対して、自分たちの貢献が十分に評価されていないと感じていることを明らかにした。自身のカリブリアを振り返りながら、ポジション固有の課題が存在すると認識を示している。

クルトワは、歴史においてGKのバロンドール受賞が一度しかないという事実を指摘した。2022年の順位について、自身はより上位に入るべきだと考えており、その当時受賞したカリム・ベンゼマの受賞は妥当だったとしながらも、自分自身の位置づけはもっと上だったと主張した。この考え方は、GKという役割の特殊性に由来する。

Also read AC接続時にLinuxでGPU性能が低下する原因はNVIDIA NPCFにあり

GKのバロンドール受賞における構造的障壁

クルトワは、GKがバロンドールを受賞するために必要な条件について明確な基準が見えない状態であると述べた。彼は、投票結果を諦めにも似た思いで受け止めており、個人賞への期待と現実のギャップに悩みを抱えている。自身のチームでの活躍が、最終的な賞賛に直結しない複雑な事情が存在することを強調した。

クルトワは、GKは最高賞ではなくヤシン・トロフィーに回されがちであるとも指摘した。しかし、ヤシン・トロフィーの位置づけについては言及せず、バロンドールへの関心を維持している。この発言は、単なる不満ではなく、評価システムそのものに対する疑問を含んでいる。

Advertisement

2022年の順位とエンバペの得点記憶効果

クルトワは、2022年に自分たちが素晴らしいプレーをしても、最後の1分にキリアン・エンバペがゴールを決めれば、人々の記憶に残るのはそちらだと説明した。この具体的事例を挙げることで、GKの安定した守備が、ドラマチックな得点に比べて視覚的インパクトに欠けるため、投票で不利になりやすい構造を示唆した。このメカニズムにより、GKの貢献は過小評価されやすいという。

クルトワは、バロンドールの順位でもっと上に入るべきGKもいると付け加えた。これは、現在の評価基準がGKの評価を軽視している可能性を示唆する発言である。レアル・マドリーと最近契約を延長した経験豊富なGKは、際立ったシーズンを送っても最高の個人賞には届かないことが多いと再確認した。この問題は、サッカー全体における役割評価の偏りを反映している。

サンティアゴ・ベルナベウでの引退と将来の目標

クルトワは、レアル・マドリーでキャリアを終えたいという長期的な希望も明かした。さらに1年の契約を結べて、とてもうれしく、誇りに思うと語った。健康を維持し、スペインの名門でタイトルを獲得し続けることが最大の目標だと強調した。クラブの信頼に対する感謝の意も表明した。

クルトワは、チャンピオンズリーグは厳しい大会で、この形式ではどのチームにもよりチャンスがあると述べた。自身は2度優勝したし、さらに勝ち取りたいと意欲を示した。この目標達成のためには、健康であることが不可欠であると認識している。サンティアゴ・ベルナベウでキャリアを完遂するという夢の実現に向け、現役での活躍を続ける予定である。