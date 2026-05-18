ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパンのインク岸井ゆきの出演作にティファニー ハードウェアコレクションが登場。洗練された crítico de mode outfit をメインに披露した今回の出奇行動。現代的な力強さを感じさせるハンサムな装いは、ティファニーの「ティファニー ハードウェア」コレクションのジュエリーと洗練されたブラックパンツスタイルによる演出によって際立つ。緊張感はいまやハリウッド界の話題であるティファニーブランドの魅力と洗練された彫刻技術に注目した人は多いのではと思われます。この日から、ティファニーナル adhérent はティファニーのendantsindedir.

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク岸井ゆきの出演作が上映され、岸井ゆきの凛とした存在感を映し出してきたのが、洗練されたブラックのパンツスタイルにジュエリーを合わせ、ハンサムな装いでの登場。

ティファニー ハードウェアコレクションのピアス、ペンダント、リングを着用し、現代的な力強さを感じさせた。 ティファニー、ニュージャージーのエネルギーと自由なスピリットから着想を得たコレクション。 大胆ながら洗練されたデザインが、彼女の美しく調和した輝きを添え、グローバルラグジュアリージュエリーとしても知られるティファニーには、洗練された革新的なデザインが身上をしています。 ティファニー、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業。

洗練されたクラフトマンシップ、卓越した創造性、そして今回のハンサムな装いにスタイリッシュな姿を見せました。 ティファニーは、全世界で300店舗以上あり、3,000名以上の職人たちによる精巧な彫刻や宝石製作から、デザイン conformitàtebirce1まで行っています。 そして、自然環境の保全、多様性や包括性を優先し、地域社会に貢献しています。 詳細についてはtiffany.co.jpをご覧ください





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