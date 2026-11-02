ティジャニ・ラインデルスがサウジで快進撃 解説者が空席スタンドを批判

マンチェスター・シティ出身MFティジャニ・ラインデルスがサウジ・プロリーグで9ゴールを記録。解説者のファン・デル・ハイプ氏は観客のいないスタジアムの実態を批判し、移籍の悲哀を語った。

元 マンチェスター・シティ 所属のミッドフィールダー、 ティジャニ・ラインデルス が サウジ・プロリーグ の アル・カーディシーヤ で好調な活躍を見せている。28歳のオランダ人選手は、先週行われたアル・リヤド戦においてハットトリックを達成し、所属チームの6-0という大勝に大きく貢献した。

高額の移籍金と記録的な得点力

野心的なアル・カーディシーヤは、数カ月前にラインデルスの獲得のために約6000万ユーロを投じた。この大型獲得の一環として、同選手はアル・カーディシーヤと4年契約を結んでいる。この契約は、クラブが将来的な競争力向上のために多大な投資を行っていることを示す明確なシグナルとなっている。

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現在のチームでのパフォーマンスは、この巨額の投資が正当化されるものであり、ラインデルスはクラブでの14試合に出場し、9ゴールおよび3アシストという圧倒的な記録を上げている。特に先週のアル・リヤド戦での活躍は、その得点力と決定力が非常に高いことを世界にアピールする機会となった。

解説者が観客不在の実態を批判

オランダの解説者であるファン・デル・ハイプ氏は、ラインデルスのサウジ移籍について、複雑な心情を吐露している。ファン・デル・ハイプ氏は、ACミラン対インテルのような欧州のトップクラブの試合雰囲気を目の当たりにした際、ラインデルスが観客のいないスタジアムでプレーしている姿を見つめることへの違和感を表明した。

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「喜ぶことはできても、一緒に喜んでくれる人は誰もいない」と、ファン・デル・ハイプ氏は皮肉交じりに指摘した。さらに、スタジアムにいるのは「あそこで働いている人たち」と、無料のチケットをもらっているスタッフや、ベトナムを含む特定地域から招聘された観客のみであることを明らかにした。

この状況に対して、ファン・デル・ハイプ氏は「悲しいことだよ」と強い遗憾の意を示している。プロスポーツの祭典であるはずの試合で、熱狂的なファンが欠如している環境でプレーすることの寂しさと、その環境の非現実性を指摘する声が上がっている。

イングランドでの苦戦と現在の活躍

ラインデルスのキャリアは昨季、マンチェスター・シティでの挑戦として順調にスタートを切った。ジョゼップ・グアルディオラ監督は、この若手ミッドフィールダーを高く評価し、ほぼ常にスターティングメンバーとして起用していた。欧州トップリーグでの活躍は、その将来性の高さを証明するものでもあった。

しかし、イングランドでの時間を経て、次第にベンチに座る機会が増えていくという変化が生じた。この状況の変化が、より多くの出場機会とプレータイムを求めてサウジアラビアへの移籍を選択する背景となった可能性がある。現在はアル・カーディシーヤという新しい舞台で、自身の能力を最大限に発揮している。

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移籍先の期待と今後の展開

アル・カーディシーヤにとって、ラインデルスのような実力ある選手の獲得は、リーグでのプレゼンスを高める重要な戦略の一つである。9ゴールという記録は、単なる個人の活躍にとどまらず、チーム全体のアタッキングサッカートップを強化する効果をもたらしている。

今後、ラインデルスのパフォーマンス次第で、サウジ・プロリーグにおける欧州からの移籍事例としての意義はさらに大きくなる可能性がある。ファン・デル・ハイプ氏が指摘するような環境的な課題は残るものの、選手個人としてのキャリア形成とクラブのスポーツレグシは、この移籍を通じて前進していると言える。