テア・シュテーゲン、試合はあまり見ないと告白 対戦相手の名前は覚えにくいと語る

アヤックスのGKテア・シュテーゲンが、試合観戦は重要な一戦や知り合いが絡む試合に限ると明かした。対戦選手の名前は忘れることがあるが、プレースタイルで見分けられるという。

アヤックス・アムステルダム の ゴールキーパー を務めるドイツ人のマルク・アンドレ・ テア・シュテーゲン が、 サッカー観戦 に関する自身の意外な一面を明かした。 テア・シュテーゲン は、ピッチの外で定期的に試合を観戦することはないと語った。

さらに、対戦する選手の名前を思い出すのに時折苦労することもあると告白した。ただし、プレースタイルやグリーンの長方形の中での動きによって選手を見分けることはできるという。

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テア・シュテーゲンが試合を観戦しない理由とは

テア・シュテーゲンは、重要な一戦か、個人的なつながりのある人物が絡む試合でない限り、観戦に多くの時間を費やすことはないと説明した。サッカー観戦との関わりについて率直に語ったという。

スペイン紙『エル・パイス』とのインタビューの中で、テア・シュテーゲンは自身の立ち位置を具体的に示した。プロのゴールキーパーでありながら、一般的なサッカーファンのような観戦習慣を持っていないことが浮かび上がった。

テア・シュテーゲンは、自分はサッカーについてあまり詳しくないと言うと周囲が笑うと話している。それでも、試合はあまり見ないと本人は認めている。

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観戦する理由についても、テア・シュテーゲンははっきりと述べている。いい対戦カードがあるときや、友人や知り合いが出場していて自分にとって気になる試合のときに限られるという。

つまり、テア・シュテーゲンにとってのサッカー観戦は、日常的な娯楽というよりも、特定の条件が重なったときに関心を持つ対象であるといえる。この姿勢は、多くのサッカーファンが週末ごとに試合を追う習慣とは対照的である。

対戦相手の名前は忘れても選手は見分けられると説明

テア・シュテーゲンは、対戦する選手の名前を忘れてしまうことがあると認めている。名前が出てこない場面があることを、本人が自ら明かした点が注目される。

この問題は、戦術的な準備や相手の分析の際に時折表面化するものだとされる。対戦相手を研究する作業は、ゴールキーパーにとっても試合への備えの重要な一部であるため、名前が思い出せないことは小さくない課題である。

一方で、テア・シュテーゲンはプレースタイルや、グリーンの長方形の中での動きによって選手を見分けられると説明した。名前を覚えるより、選手がどのようにプレーするかを見て判断するタイプであることがうかがえる。

テア・シュテーゲンによると、自身の記憶は名前よりも、選手のピッチ上でのパフォーマンスに関する細部に集中しているという。試合の中で何が起きたかを記憶として残す傾向があるということになる。

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このため、対戦相手を理解するうえでは、名簿上の情報よりも実際の動きを重視する姿勢がうかがえる。ゴールキーパーとして、ピッチ上で相手がどう動くかを把握することが、テア・シュテーゲン自身の準備の軸になっているとみられる。

守護神の告白が示すピッチ上の視点

テア・シュテーゲンの告白は、試合を見ないという点にとどまらず、サッカーの見方そのものに特徴があることを示している。名前よりもプレーの質や動きを重視する視点は、守護神らしい選手理解の仕方といえる。

インタビューでは、周囲から詳しくないと思われることを笑われるという体験も語られた。サッカー選手であっても、一般的なファンの基準で評価されるとは限らないことを、この発言は端的に物語っている。

ピッチの中で選手の特徴をつかむ能力と、ピッチの外で試合を追う習慣は必ずしも一致しない。テア・シュテーゲンの発言は、プロの選手がどのように情報を取り入れているかを考えるうえで、興味深い材料になっている。

アヤックス・アムステルダムのゴールキーパーとして、テア・シュテーゲンが実際の試合で相手をどう分析しているかについて、原文では詳しい説明はない。そのため、本記事で触れられるのは本人が語った範囲に限られる。

今後の出場予定や、チームとしての具体的な取り組みに関する発表は、原文には示されていない。テア・シュテーゲンの観戦スタイルや、名前の記憶に関する発言が今後どのように扱われるかについても、現時点で確認できる情報はない。