「ツリネバ」にてウルトラマンティガとウルトラマンゼロとのコラボレーションが展開される。ゼロスラッガーのスタン効果やティガのスキル強化など、戦闘面に大きく影響を与える新キャラクターが加わった。また、アジア11地域で展開されるプレイヤー参加型イベントや、復帰プレイヤー向けの最大級還元キャンペーンも実施される。さらに、運営チームはプレイヤーへの感謝として、3D建築が可能なホーム機能を今後も永久無料で提供することを表明した。

ウルトラマンオーブは，2016年放送の「ウルトラマンオーブ」に登場するヒーローで，歴代ウルトラヒーローの力を借りる「フュージョンアップ」が特徴。 今回のコラボには，ウルトラマンと ウルトラマンティガ の力を宿した「スペシウムゼペリオン」の姿も登場する。

なかでも印象的なのは，やはりゼロスラッガーだ。 ゼロを象徴する武器がしっかり再現されているうえ，攻撃には1秒間のスタン効果も付いている。 強敵との戦闘では，タイミングを見計らって敵の行動を封じることで，自分や仲間の攻撃チャンスを作り出せるだろう。 ゼロが★1になると，ティガまたはグリッターティガが受けるダメージを6秒間20％軽減する。

Advertisement

★3では，ティガの「ウルトラ・ライトナックル」，またはグリッターティガの「グリッター・ボンバー」の初回使用時にクールタイムが発生しなくなる。 ゼットのカードは，強化によって攻撃や防御無視，スキルのクールタイム短縮といった能力を伸ばせるほか，セット効果でも攻撃やスキルのクールタイム短縮の恩恵を受けられる。 スキルをより高い頻度で繰り出せるようになるため，ダメージ効率の向上はもちろん，戦闘のテンポも良くなりそうだ。 地域の垣根を越えて光を集め，石像のティガの復活を目指す。