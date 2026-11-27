ツヤとまとまりを、いつでもどこでも。フェスティノ［コードレス スティック ヘアアイロン］新発売

ウィナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡野真二）が展開する、 美容家電 ブランド「FESTINO（ フェスティノ ）」より、外出先でも手軽に髪を整えられる［コードレス スティック ヘアアイロン ］を2026年12月1日に発売いたします。

重さ約140g、直径約22cmのスリムなコーム型ヘアアイロン。 ポーチにもすっぽり収まるコンパクトなサイズと、充電式のコードレス仕様で、いつでもどこでも気軽にヘアスタイリングが楽しめます。

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