ツッコミマン、新たな視点の賞レースを開催。歴代優勝者村田大樹が爆笑を誘う2040にツッコミを張り上げた。

粷品の動画番組"ツッコミマン"をテレビで開催し、各ブロック6人が対決。6ブロック3人が準決勝、勝ち上がった2人が決勝へ進むシステムでは、村田大樹が爆笑を誘うツッコミを張り上げた。

ツッコミ担当芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。 粷品がYouTubeチャンネルで自身が主催した"ツッコミマン"の舞台を今回、テレビへと移して行われた。 出場者は、お題の選定、得点の判定などを粷品が一手に担った。

開催に当たり、粷品は"近年、お笑いも進化しまして、ツッコミがお笑いをもぎ取るぞと。 何もボケていないものに対しても、ツッコミが笑いを取れてしまうという、ツッコミの豪腕な引力を高めに高めて優勝者を決めようじゃないか"と説明した。 各ブロック6人がA、Bブロックに分かれてツッコミの技能を競い、各組3人が決勝へ。 Aブロックで序盤をリードしたのは、"ゼロカラン"ワキユウタだった。

色のツッコミを入れるお題では、赤茶色に対しては"来賓スリッパか！

"と。 淡いオレンジ色に対しては"ボイルホタテの抱き枕みたいな部分か！

"と笑わせた。 得点は粷品の独断で、4段階で決められた。

"お笑いの歴史を前に動かす"ほどのツッコミには、"ゴールデンスター"が与えられた。 最初に獲得したのは、"ド桜"村田大樹。192という数字に対するツッコミとしては、"使ってへん方の口座の残高か！

"と爆笑を誘った。 Bブロックでは、"三遊間"さくらいが大躍進した。 深緑の上に"スシローのかにみそか"とジラるツッコミ。 その後もスマッシュヒットを連発したが、"そろそろホームランを打ちたいですね"と。

"2040"という数字に"丸亀製麺でやりたい放題か！ "とツッコミを入れ、ゴールデンスターを獲得。 Bブロックを勝ち抜いた。 さくらいは、"僕、全国放送のテレビ出るの初めてなんですよ"と告白。

衝撃の事実にスタジオにはどよめきが起きた。 大阪を拠点に活動しており、全国的には無名だった。

"粷品の評判は、YouTubeでも決勝残したり、好成績なのでダークホースで呼んだ"と期待をのぞかせるほどだった。 各ブロックで6人の対決が繰り広げられ、5人が主要なお笑い賞レースで決勝経験がない芸人。 一方で、"オズワルド"伊藤俊介、"たころう"赤木裕、"ウォルド"谷拓哉、"パンプキンポテトフライ"谷冨敏、"さや香"新山、"シモリュウ"前田龍二などの実力者たちが敗退。 大波乱の展開となっている。

檜原は、"2000年以降のテレビの中で今、最も渋いメンバーがテレビに出ているという…この、お笑いに一石を投じたいです"と意気込んでいた。 Aブロックは赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、檜原洋平（ママタルト）、町田和樹（エバース）、村田大樹（ド桜）、ワキユウタ（ゼロカラン）。 Bブロックはガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、トンツカタン森本、新山（さや香）





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

テレビ、ツッコミ、芸人、日本テレビ、ジョーク、お笑い、爆笑

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

エリートと一般職の給与格差が激しい米国式「ジョブ型雇用」の現実弁護士で国際経営コンサルタントの植田統氏の新著『2040年「仕事とキャリア」年表』からの抜粋で、日本でも今後浸透していくであろうジョブ型雇用とはどういったシステムかを解説していく。前回説明したアメリカ企業の「3つの階級」間に存在する、激しい給与格差の実態について解説する。

Read more »

ジョブ型雇用の米国企業は、学歴で年収が何倍も違う知的階級社会だ弁護士で国際経営コンサルタントの植田統氏の新著『2040年「仕事とキャリア」年表』からの抜粋で、日本でも今後浸透していくであろうジョブ型雇用とはどういったシステムかを解説していく。前回に続き、アメリカ企業のジョブ型雇用に厳然と存在するヒエラルキーの実態について解説する。

Read more »

日本企業の給与が安い原因は、昔ながらの日本型雇用にあり日本の昔ながらの雇用制度は崩壊し、アメリカ型のジョブ型雇用がついに日本でも始まる。弁護士で国際経営コンサルタントの植田統氏の新著『2040年「仕事とキャリア」年表』からの抜粋で、日本でも今後浸透していくであろうジョブ型雇用について解説していく。今回は、欧米とは異なる日本企業のメンバーシップ型雇用が日本人の給与をいかに安く抑えているか、その理由について。

Read more »

日本の雇用制度の限界が低賃金とモチベーション低下を招いた日本の昔ながらの雇用制度は崩壊し、アメリカ型のジョブ型雇用がついに日本でも始まる。弁護士で国際経営コンサルタントの植田統氏の新著『2040年「仕事とキャリア」年表』からの抜粋で、日本企業が採る従来型のメンバーシップ制度がたどってきた変遷と、その限界について解説する。

Read more »

“多死社会” 年間死亡者 過去最多の156万人 火葬待ち12日間も | NHK【NHK】去年1年間に国内で死亡した日本人は156万人余りと、統計を取り始めて以降、過去最多となりました。今後も増え続け、2040…

Read more »

【北朝鮮国民インタビュー】「金持ちはエアコンと海水浴、庶民は冷水がせいぜい」暑さ対策にも格差（2023年8月25日）｜BIGLOBEニュースここ20年来、地球温暖化による影響が激しさを増していると言われている朝鮮半島。韓国気象庁の統計によると、周囲の海水温は2019年までの100年で0.55度上昇した。2040年…｜BIGLOBEニュース

Read more »