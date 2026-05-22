ツッコミ芸人の戦い、観覧客も注目！ロボットカメラ導入で迫力ある映像で切り取る！

観覧ゲストは、金城碧海（JO1）、佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）、瀧本美織、花澤香菜、渡邉美穂。番組には、‘世界最速’ロボットカメラが導入され、ゴールデンスターが出た瞬間の芸人の魂の叫びとスタジオの熱狂を迫力のある映像で切り取る。今回の大会は、明確なボケに対して正解のツッコミをする大会ではなく、なんでもないものや、ボケていないものに対してツッコミを入れて笑いを生むという、かなり高度なことをやっている。観覧客も注目している。

戦いの行方を見守る観覧ゲストは、金城碧海（JO1）、佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）、瀧本美織、花澤香菜、渡邉美穂。 なお番組には‘世界最速’だという ロボットカメラ ‘BOLT’が導入され、 ゴールデンスター が出た瞬間の芸人の魂の叫びとスタジオの熱狂を迫力のある映像で切り取る。

長いお笑いの歴史の中で、芸人におけるボケとツッコミの役割は、なんとなく‘ツッコミのほうが下’という感覚があったと思うんです。 でも今はもうそんな時代じゃない。 コンビでツッコミがネタを書くこともありますし、近年のツッコミ芸人の活躍は目まぐるしい。 それは単にMCをやるとか司会業に進出するとか、そういう話を超えて、ツッコミ芸人自身が面白いことを言って笑いを生む‘腕力’を持っているということ。

その剛腕な力を、もっとみんなで面白がるべきじゃないかという、ツッコミへのリスペクトがあります。 もともとYouTubeで‘ツッコミマン’をやっていた中で、‘この面白い後輩たちをもっと多くの人に知ってもらいたい’という思いがありました。 そんな中で、フジテレビさんから土曜21時という最高の枠をいただいたので、‘ぜひやらせてください’という気持ちでした。 今回の大会は、明確なボケに対して正解のツッコミをする大会ではありません。

なんでもないものや、ボケていないものに対してツッコミを入れて笑いを生むという、かなり高度なことをやっています。 ツッコミってすごく想像力のいる仕事だと思っているんです。 色や数字を見ただけで、それをどう解釈するか、どう面白く仕立て上げるか。 そういう‘笑いを生む腕力’や、ツッコミ芸人それぞれの個性が、普段の大喜利以上に色濃く出ると思っています。

今回は、ツッコミ芸人の頭の中をのぞけるようなお題にしました。 自分が一番面白くて、自分が一番笑えることを分かっていて、自分が一番このツッコミのことを理解しているので、それに則った基準です。 なので、皆さんが面白いと感じても、それが禁忌の技であればノットスターになるし、皆さんは面白くないと感じても、僕が面白いと思ったものはスターをつけています。 この番組を見て、僕の判定と感覚が違った人は、自分は面白くないんだって落ち込んだほうがいいです。

お題を作る段階で、ある程度‘こういうツッコミが来るかな’という想定はしていたんですが、その想像を超えるツッコミが何度もありました。

‘そんな見方するんや’という瞬間が本当に面白かったです。 今回のプレーヤー12名の特徴は、知名度の差がかなりあること。 M-1王者やM-1ファイナリスト常連組もいれば、全く無名の大阪でやっている芸人、お笑い好きでもあんまり知らないような芸人もいる。 でも僕の前では全員が平等で‘ツッコミ’だけで戦う。

本当に面白い芸人は知名度関係なくウケるし、もちろん知名度がある芸人も現状にあぐらをかかず、しっかりこのツッコミという競技でお笑いを取っていく。 この構図がすごく印象に残っています





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