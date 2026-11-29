ミネソタ・ツインズはフィリーズからFAとなった外野手のエドムンド・ソーサと2年総額1750万ドルで契約合意に達した。出来高込みで最大2100万ドル。同チームは捕手ジェファーズの留保や投手グレイとの再契約など積極的な補強を行っており、現在の支出総額は約181億3400万円でMLB4番目の多さとなっている。

ツインズ28日（日本時間29日）、フィリーズからFAとなった エドムンド・ソーサ 外野手（30）と2年総額1750万ドル（約27億9200万円）で契約の合意に達した。 同日、米 スポーツ 専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のXで報じた。

同記者は「情報筋によると、ユーティリティーのエドムンド・ソーサとミネソタ・ツインズが、総額1750万ドルの2年契約で合意したという。30歳のソーサは、オフシーズンに活発な補強を進めるツインズが獲得したフリーエージェントの1人で、守備の万能型としてチームに加わる」と投稿。 契約には最大2100万ドルの出来高が含まれ、27年シーズン後のアプトアウト条項も含まれるとした。

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パナマ出身の同外野手は2012年にカージナルスと契約。18年にメジャーデビューを果たし、21年には自己最多の113試合に出場。22年シーズン中にフィリーズに移籍し、内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして、スター揃いのチームで存在感を発揮。 昨季は84試合の出場で打率.247、9本塁打、44打点を記録。 二塁、三塁、遊撃、左翼の4ポジションを守った。 ツインズは3年連続で総年俸を削減し、ポストシーズン（PS）進出を逃してきたが、今オフは巻き返しに向け、積極的な補強を敢行。