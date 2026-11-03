チームみらい党首安野貴博氏は、海外製AIの脆弱性を指摘し、国産モデル開発の紧迫性を訴えた。サイバー防御力強化に向けた具体的な3施策を提示。

チームみらい の 安野貴博 党首は11月3日、同党の公式YouTubeチャンネルで開催された生配信において、 サイバーセキュリティ 分野における国内の自主性確保の重要性を強調した。安野氏は、海外で開発された オープンウェイト モデルが日本のサーバー環境で稼働する際に、意図的な性能の低下や機密データの漏えいといったリスクが存在すると指摘した。

この発言は、同党が10月23日にデジタル庁に対して提出した提言書の内容を反映したものである。提言書では、国のサイバー防御力を向上させるために、政府がオープンウェイトモデルの検証環境や計算資源を提供すべきだと主張。さらに、「国産サイバーセキュリティAIモデル」の開発を支援する枠組みの創設も求めた。これにより、外部依存を避けつつ先進的な防御技術を確立しようとする姿勢が明確になった。

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海外製AIの論理的な脆弱性リスク

安野氏は、海外製の高いサイバーセキュリティ性能を誇るオープンウェイトモデルを国内サーバーでホスティングし、防御に利用すること自体は「必要」と認めつつも、重大な懸念点を提示した。データ主権を確保した上で利用した場合でも、モデルそのものが論理的に「悪いふるまい」をする可能性は残っていると警告した。これは、外部の開発元が内部ロジックにバックドアや悪意ある仕様を組み込む可能性を示唆している。

具体的には、モデルが意図的に自身の性能を低下させたり、重要なセキュリティデータを外部へ漏えいさせたりする行為が想定される。安野氏によれば、これは技術的なバグではなく、開発側の意図的な設計によるものである可能性が高い。したがって、完全に信頼できる環境を外部に依存して構築することは、国家的なセキュリティ上リスクが高すぎると判断された。

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三つの必須施策による防御体制構築

安野氏は、相次ぐ情報漏えいや高度化するサイバー攻撃への対策として、単一の解決策ではなく多層的なアプローチを必要だと強調した。彼は、以下の三つの施策をすべて同時に実行すべきだと指摘した。第一に、「海外のクローズドモデルへのアクセス権確保」、第二に、「安全対策をした上での海外オープンウェイトモデルの利用」、第三に、「国産モデルの開発」である。

これらの施策は相互に補完関係にあると安野氏は説明している。海外のクローズドモデルに対するアクセス権を確保することで、最先端の知見や技術を取り入れ続けることができる。同時に、一定の安全対策を施した上で海外のオープンウェイトモデルを利用することで、即時の防御力強化とコスト効率を両立させる戦略だ。しかし、これらだけでは不十分であり、長期的な安全保障の観点から国産モデルの開発を並行して進める必要があると結論づけた。

国産モデル開発と計算資源の国産化

提言書の文脈における国産モデル開発の支援策は、単なるソフトウェア開発の支援にとどまらない。政府が検証環境を提供し、膨大な計算資源を割り当てることで、開発チームが高性能なAIモデルを効率的にトレーニングできる土壌を整えることを意味する。現在、高精度なセキュリティAIの開発には莫大な計算能力が必要であり、このインフラの提供は開発の成否を分ける鍵となる。

チームみらいはこの提言を通じて、技術的な自律性を国の安全保障政策の核心に位置づけている。海外のテクノロジー依存を減らし、内部から制御可能なモデルを保有することは、いかなる事態でもシステムを停止させず、かつ敵対的な改変から守り続けるために不可欠であると主張している。この姿勢は、デジタル庁をはじめとする政府機関に対して、具体的な予算配分と法的枠組みの早急な整備を求めている。

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11月3日の生配信で安野氏が語った内容は、単なる技術論ではなく、国家のデジタル主権を守るための政治的宣言とも解釈できる。国内外のサイバー脅威が激化している現在、完全な信頼がおける国産のセキュリティ基盤を持つことは、国民の財産や個人情報を保護するための最善の策であると、同党は位置付けている。今後のデジタル庁との協議次第で、これらの提言が実際の政策や予算案にどのように反映されるかが注目される。