俳優のチ・チャンウクが、来年2月23日に神奈川・ぴあアリーナMMで日本ファンミーティングを開催することが決定した。日本テレビ系ドラマ『メリーベリーラブ』で今田美桜とダブル主演を務め、日本の地上波ドラ…

チ・チャンウクは今年10月に開催した日本ツアーで、2都市4公演すべてのチケットが完売し、約1万3000人を動員。 今回のファンミーティングは、その盛況を受けて開催される。 公演の詳細は12月初旬に発表予定で、日本公式ファンクラブ会員を対象としたチケット先行受付も同時期に開始する予定だ。

今回のキービジュアルのテーマは、チ・チャンウクの「アジト」。 サーフボードやボクシンググローブ、カメラ、バイクなど、本人の趣味や好きなものを詰め込んだ空間が描かれている。 これまで過ごしてきた時間の痕跡や本人らしいこだわりを感じさせるデザインで、「アジト開放中」の看板がファンを特別な場所へと招く。 日本での活動も続いている。

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現在放送中の『メリーベリーラブ』では、韓国人の空間プランナー、イ・ユビンを演じ、今田と国境を越えたロマンティック・ラブストーリーを展開。 さらに、TELASAオリジナルバラエティ『おじさんと美少年』への出演も決定しており、NCT WISHのシオンと共演する。 俳優としての姿とは異なる一面にも期待が寄せられる。 チ・チャンウクは1987年7月5日生まれ。2008年のデビュー以降、『ヒーラー～最高の恋人～』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『最悪の悪』『サムダルリへようこそ』など数々の作品に出演し、幅広い役柄で存在感を発揮してきた。