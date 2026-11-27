ゴディバ創業100周年を記念し、チロルチョコ株式会社とゴディバ ジャパン株式会社の初コラボ商品2種類が12月22日より全国のローソン店舗で発売される。ベルギー産ダークチョコを使用した生チョコ仕立てと生もちきなこチョコレートの2タイプを展開。

2026年12月22日（火）より全国の ローソン 店舗で発売（ナチュラル ローソン 、 ローソン ストア100を除く） チロルチョコ 株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は ゴディバ ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ジェローム・シュシャン）との初のコラボレーション商品「 チロルチョコ ＜ ゴディバ 監修 生チョコ仕立て＞」、「 チロルチョコ ＜ ゴディバ 監修 生もちきなこ チョコレート ＞」を12月22日（火）より全国の ローソン 店舗（ナチュラル ローソン 、 ローソン ストア100を除く）で発売します。

ゴディバ創業100周年を記念したフェアの一環として発売します。 ゴディバとチロルチョコ、それぞれの魅力を詰め込み、これまでとはひと味違う商品をお届けしたいという想いから開発しました。 ゴディバのベルギー産ダークチョコを使用し、それぞれ異なる素材や食感を組み合わせた2種類を展開します。 この時期だけの特別な一粒です。

Advertisement

ベルギー産ダークチョコを使用し、生チョコと組み合わせました。 カカオの豊かな風味と生チョコのなめらかな口どけが重なり合い、チョコレートの味わいをじっくり楽しめる一粒です。 パッケージは、深みのあるブラウンを基調にゴールドのロゴを大きく配置したデザインと、ゴールドの背景にチョコレートのビジュアルをあしらったデザインの全2種類。 ブラウンとゴールドの組み合わせで、チョコレートの上品さと華やかさを感じられるデザインに仕上げました。