ヨン・サンホ監督の最新作『コロニー／群体』日本語吹替版本予告が解禁。主演チョン・ジヒョンらが12月10日に来日し、奈緒、梶裕貴との対面イベントが実現する。

『新感染 ファイナル・エクスプレス』の ヨン・サンホ 監督による最新作『 コロニー ／群体』（2027年1月1日公開）の日本語吹替版本予告編と本ポスターが解禁された。主演の チョン・ジヒョン 、共演の ク・ギョファン 、監督の ヨン・サンホ の来日が決定し、 12月10日 に開催されるプレミアム上映には、日本語吹替キャストの奈緒、 梶裕貴 も登壇する。

進化する感染者と12人の生存者

本作は、韓国で4週末連続1位、アジア10ヶ国・地域で1位を記録したサバイバル・スリラー作品である。『猟奇的な彼女』（2001年）や『暗殺』（2015年）で知られるチョン・ジヒョンが、11年ぶりのスクリーン復帰を果たした一作でもある。ク・ギョファンは『新感染半島 ファイナル・ステージ』（2020年）でも監督とタッグを組み、チ・チャンウク、シン・ヒョンビン、キム・シンロク、コ・スらが共演する。

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舞台は、謎の感染拡大によって完全封鎖された超高層ビルである。逃げ場を失った人々に襲いかかるのは、想像を超えるスピードで感染・進化を遂げる未知の存在だ。感染者たちは単に人間を襲うだけでなく、互いに情報を共有し、集団で学習しながら進化を続ける能力を持っていた。

リアルタイム学習集団の恐怖

解禁された本予告は、ソウル都心の超高層ビルで発生したバイオテロによって、逃げ場を失った人々の姿から始まる。突如として発生した感染爆発によってビルは完全封鎖され、取り残されたのはバイオテクノロジー教授のセジョン役のチョン・ジヒョンら、わずか12人の生存者たちだ。外部への救助要請も拒絶され、絶体絶命の状況に追い込まれる。

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しかし、彼らの前に立ちはだかるのは、従来のゾンビ映画の常識が通用しない感染者たちである。感染直後は獣のように四つんばいで高速移動していた感染者が、やがて二足歩行へと進化。さらには、生存者の動きを模倣し、互いに情報を共有することで、より知能的な行動を見せ始める。

映像の後半では、次々と襲いかかる感染者と、生き残りを懸けて奔走する人々の姿が展開する。最後には、無数の感染者たちが渦を巻くように群がる光景が描かれ、群れ全体がまるで一つの生命体のように連動する、新たなゾンビの恐怖が映し出されている。

日韓キャスト対面イベント開催

今回の本予告は日本語吹替版となっており、本作で日本語吹替に初挑戦する奈緒が主人公・セジョン役を、梶裕貴が「ワクチン人間」ことヨンチョル役を担当する。早見沙織、江口拓也、七海ひろき、関智一らも声の出演を果たす。あわせて解禁された本ポスターには、セジョンを中心とした生存者たちが、四方八方から迫り来る感染者たちに取り囲まれる姿が描かれている。「生きて逃げ出す」というコピーが添えられ、逃げ場のない極限状態を印象づけている。

「第39回東京国際映画祭」（10月26日～11月4日）では、本作がクロージング作品として上映され、ク・ギョファンとヨン・サンホ監督が登壇した。今回は主演のチョン・ジヒョンも来日し、ク・ギョファン、ヨン監督は同映画祭に続く再来日となる。12月10日に開催されるプレミアム上映には、来日ゲスト3人に加え、奈緒、梶裕貴も登壇予定だ。

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チョン・ジヒョンと奈緒、ク・ギョファンと梶という、韓国オリジナル版と日本語吹替版で同じ役を演じるキャスト同士の対面が実現する。2027年1月1日からの全国公開では、通常上映に加え、IMAX、4DX、SCREENX、ULTRA 4DXでの上映も決定しており、進化する感染者たちが繰り広げる迫力のサバイバル・アクションを、多彩なラージフォーマットで体感できる。