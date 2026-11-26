チュニジア代表のルースティ・ラムシ元監督が、ワールドカップでの解任が決裁済みだったと主張。後任のエルヴェ・ルナール氏との対立構造と連盟の対応を詳述する。

チュニジア代表の元監督である ルースティ・ラムシ 氏は、2026年 ワールドカップ 本大会中の突然の解任について、理事会側が事前に後任者の選定を完了させていた可能性を強く示唆した。ラムシ氏は、解任の連絡を受けた際、後任者がすでに15時間離れた場所へ飛行機で向かっていたと語った。この事実は、解任決定が試合結果や直近の判断に基づくものではなく、最初から計画されていたことを意味すると指摘している。

解任通告と後任者の搭乗という驚きの事実

ラムシ氏によれば、初戦でサウジアラビアに1-2で敗れた後半の最後の20分間は、チームが2-2に追いつくかに見えたものの、ひどい個人のミスから3点目を奪われたと分析している。彼は、そのミスが選手個人だけでなくチーム全体を打ちのめすものだったと述べ、スコアの大きさから見て試合の再分析が必要だと認識していた。しかし、ラムシ氏は自身を解任される可能性はゼロだと信じていたという。

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初戦終了後、ホテルに戻ったラムシ氏は翌日の練習を自分が指揮することを当然のこととして確信していた。翌朝目覚めた時点で、彼にはいくつかの噂を除き解任の連絡は入っておらず、ロッカールームで選手たちと話をした際も、多くの選手が「一緒に始めたのだから、一緒に終わろう」とラムシ氏の側についてくれたと語った。この選手たちの支持と自身の確信のもと、ラムシ氏は翌日の練習および3日後に控えた次の試合を指揮し続けると確信していた。

しかし、選手たちとの面談から約1時間後、チュニジアサッカー連盟の会長と副会長から電話連絡が入った。ラムシ氏は直ちに同じホテルにある彼らの部屋へ降りていった。そこで会長と副会長は、ラムシ氏に対して解任を余儀なくされると伝え、これは難しい決定ではあるが「必要な決断」であると説明した。ラムシ氏は、この通告を受けた瞬間に驚愕したが、その理由となる決定的な事実に直面することになる。

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事前決定されていた後任者エルヴェ・ルナールの就任経緯

ラムシ氏が最も不信感を抱いたのは、解任通告を受けた直後に、後任者がすでに飛行機に搭乗していたという事実である。ラムシ氏は、後任者が15時間も離れた場所から飛行機で移動中だったことを明かし、これは解任の決定が前もって下されていた、つまりラムシ氏との面談や電話通話が形骸化していたことを示唆している。これは、監督交代のプロセスにおいて極めて異常な事態であると指摘している。

実際にチュニジアサッカー連盟がラムシ氏に取って代わる形で短期間の指揮を託したのは、フランス人のエルヴェ・ルナール氏であった。しかし、ルナール氏が指揮を執った結果、チュニジア代表は2026年ワールドカップにおいてスウェーデンに1-5、日本に0-4、オランダに1-3と、全3試合で敗退し、3連敗で大会を終えている。この結果を受けて、ラムシ氏の解任がチームの戦術や精神面においていかに逆効果だったかという疑問が浮かび上がる。

ルナール氏自身も、メディア番組内で流されたビデオメッセージを通じて、自身への就任オファーが事前に計画されたものではなかったと説明している。彼はセネガルの自宅にいた午後2時頃に代理人から電話を受け、「チュニジアに興味はあるか」と尋ねられたと明かした。当時、チュニジア代表は前夜に試合を行っていたため、状況が動いて間もないタイミングでの接触であった。

ルナール氏は、サブリ氏が去った直後の受け皿として自分を選んだ理由について、「私でなければ、他の誰かがやっていただろう。それがこの業界の性質だ」と語った。彼は自ら連盟へ連絡を行ったわけでもなく、誰かから先立ってアプローチがあったわけでもないという。この発言は、チュニジアサッカー連盟がラムシ氏の契約終了や解任のシナリオを、早い段階から複数の候補者と並行して調整していた可能性を浮き彫りにしている。

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ラムシ氏の見解と連盟の姿勢に対する批判

ラムシ氏は、エルヴェ・ルナール氏に対して個人的な恨みや個人的な対立感情は一切ないと明言している。しかし、彼が強く批判の対象としたのは、チュニジアサッカー連盟の対応プロセスそのものである。連盟の決定が、指導者として守るべきべき価値観や原則に則ったものではなく、単なる業務の受け渡しとして扱われていたことに対して、深い失望を示している。

ラムシ氏は、ルナール氏が「自分でなければ他の誰かが引き受けていた」という立場は、サッカー指導業界の現実として正しい部分もあると認めつつも、自分自身はそのようなやり方では振る舞わないだろうと語った。指導者としての誠実さや、選手、スタッフ、そしてファンとの関係性を尊重する姿勢を重んじるラムシ氏にとって、連盟の「必要な決断」という言葉だけで行われた一方的な解任は、許容しがたいものだった。

この一連の出来事は、国際的なビッグイベントにおいて、監督交代という組織的な決定がどのように行われるべきかという倫理的な問いを突きつけている。ramsich氏の話によれば、選手たちからの結束的な支持がある状態で、しかも直近の試合でチームが精神的に大打撃を受けたばかりのタイミングでの解任通告は、チームの統制やモチベーション管理という観点からも疑問を残す。ラムシ氏は、このような対応は自分自身では決して採らなかったと強調し、指導者としてのプロ意識と連盟の経営的判断との間にあった溝の深さを示している。

チュニジア代表のワールドカップでの結果は、わずか3試合で全敗という厳しいものとなった。ラムシ氏が解任される前段階でのチームの状態と、その後任者を務めたルナール氏の指揮下のチームのパフォーマンスを比較すると、連盟の行った「必要な決断」が、本当に必要だったのか、そしてそのタイミングとプロセスは適切だったのかという点が問われている。ラムシ氏が提起した「事前決断」の可能性は、スポーツ組織におけるガバナンスと透明性について、再度考察を迫る事案となっている。