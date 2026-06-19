チュニジア料理店オーナーが語る日本戦 「クスクス対寿司」の頂上決戦

サッカーワールドカップ北中米大会日本対チュニジア戦を前に、東京のチュニジア料理店オーナーが心境を語る。初戦の大敗からチームの変化を期待し、試合予想は「引き分け」。チュニジアの食文化「クスクス」と日本の「寿司」を比較し、試合を食の対決として捉える。

サッカー ワールドカップ 北中米大会の日本対 チュニジア 戦がメキシコ・モンテレイで行われる。 東京都内の チュニジア 料理店「ラ・メゾン・ド・ クスクス 」のオーナーシェフ、カイス・ベルハージュさんが取材に応じ、 チュニジア について語った。

カイスさんは「チュニジア男性はみなサッカー好き」と語り、日本戦のスコアを「チュニジア２点、日本２点の引き分け」と予想。 チュニジアには勝ってほしいが、日本で生活して日本のことが大好きになったので、どんな結果でも受け入れると話した。 初戦のスウェーデン戦は１−５の大敗だったが、ＧＫ交代の情報や新監督ルナール氏の就任により「チームが変わってくるかもしれない」と期待を寄せた。 カイスさんはイングランド、フランス、香港で修業し、２０１５年に来日して店を開いた。

妻の文子さんによると、スウェーデン戦の大敗でカイスさんは落ち込み、取材を断っていたが、その後心境の変化があったようだ。 チュニジアやアラブのチームは、調子の波が激しく読めないという。 また、同店のクスクスは世界最小のパスタと呼ばれ、専用の鍋で蒸し上げる。 カイスさんによれば、クスクスは日本で言う寿司のような料理で、特別な日に食べられるという。 日本戦はスシ対クスクスの対決とも言えるだろう





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