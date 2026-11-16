チェ・ウシクとチャン・ヘジンが『パラサイト』以来7年ぶりに親子役で共演。母の手料理が残された回数として見えるファンタジー映画の舞台裏と、日本での高まる注目をインタビューから紐解く。

俳優の チャン・ヘジン が、 チェ・ウシク と親子役で再共演する映画『 NUMBER ONE 』に出演している。本作は11月20日に公開されるヒューマン・ファンタジーであり、突然母の手料理を食べられる残り回数が目に見えてしまう息子と、その事実を知らないまま息子想いの母を描く物語だ。日本の小説『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。』を原作とし、 キム・テヨン 監督が故郷の釜山を舞台に撮影を手掛けた。

シナリオの衝撃とチェ・ウシクとの再共演

チャン・ヘジンが本作への出演を決めた理由について、シナリオを初めて読んだ際に大人のための童話のような感覚を覚えたことを明かした。母の死や誰かの死を数字で捉えた経験はなかったが、その数が減っていく現実感が強く響いたという。同時に、幻想的な童話の雰囲気を持ちつつ、日常の中で見過ごされがちなものの大切さに気づかせてくれる作品であると評価し、出演を即決した経緯を語った。

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特に注目されたのは、主演の息子役ハミンにチェ・ウシクがキャスティングされた点である。チャン・ヘジンは、『パラサイト 半地下の家族』以来となるチェ・ウシクとの再共演に大きな喜びと驚きを覚えた。2人が母と息子として演技を共にできる日が来るとは想像していなかったとし、脚本の読み合わせ中になぜか涙が出た経験も明かした。

親子として互いに言い出せない秘密を抱え、正直になれない関係性が大きな波紋を呼ぶ姿や、互いに話し合うことの尊さに脚本を通じて気づかされたという。『パラサイト 半地下の家族』の撮影時は多く俳優が揃う集団の中での作業が多く、2人きりの時間を作る機会が限られていたが、本作では2人で過ごす時間が大幅に増えた。撮影現場での雑談から俳優人生、人間としての生き方まで、じっくりと語り合う時間を過ごせたことを振り返った。

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複雑な心情とウンシル役への没入

チャン・ヘジンが演じる母・ウンシルは、夫を亡くし長男も事故で亡くすなど、次々とつらい出来事を経験する人物だ。すべての悲しみは自分のせいだと責め続け、暗闇の中に閉じ込められそうになりながらも、たくましく一日一日を生き抜く姿が描かれている。自身も心の中にある悲しみを表に出さないタイプであり、周囲からは明るく思われることが多い点がウンシルと重なり役作りが行われたと語った。

役作りにおいて重要視したのは、悲しみをそのまま悲しげに演じるのではなく、淡々と表現することだ。シナリオにはなかったかわいらしさも少し加え、ただ泣き続けるのではなく、ウンシルのたくましさをどう表現するかに重点を置いた。これまでに演じたキャラクターの中で、最も自分に似ている人物だったとし、母親という存在を一つのイメージで決めつけず、作品の中でどのように描かれているかを重視した。

ウンシルは、自分が悲しみを経験してきたからこそ、息子やその恋人リョウンに同じ痛みを味わってほしくないという思いを持っている。リョウンが養護施設で両親のいない寂しさを抱えて育った過去さえ忘れられるほど、頼もしい支えになりたいという強い思いを抱いている。友達のように、また義母ではなく本当の母親のようにそばに寄り添い、息子の悪口や愚痴を言い合う姿も見せる。

また、相手の痛みに対して必要以上になだめるのではなく、『それがどうしたの？』と何事もなかったかのように受け止める姿勢がウンシルの魅力だとチャン・ヘジンは分析する。両親を亡くしたようなどうしようもない出来事さえ、何でもないことのように話すその大人らしさから、これまでどれほどつらい思いをしてきたのかが伝わってくる点に、素晴らしいと感じているという。

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日本での人気実感と今後の展望

『愛の不時着』や『女神降臨』、『恋は飴模様』など日本でも多くの作品が親しまれる中で、世界で注目される作品に出演することについてチャン・ヘジンは、普段は家と撮影現場を行き来する生活のため直接実感することは少ないとしながらも、映画祭での出来事からその人気を実感していると明かした。昨年参加したカナダのトロント国際映画祭では、白髪のご高齢の方から『愛の不時着』を楽しんだという声をかけられた。

その際、ドラマの中で最も美しいラブストーリーだったと称賛されたことや、トイレまで追いかけてきて『本当に似ていますね』と話しかけられ、しばらく入れなかったというエピソードも笑いを交えて語った。親戚が日本人と結婚していることからも、その周囲の人々から日本の有名な爪切りや菓子などさまざまなプレゼントを贈られ、実用的な高品質さに驚き、日本での人気を実感するきっかけとなった。

日本から届いた『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』の観客からは、手紙やプレゼントも贈られた。『ずっと演技を続けてくれて本当にありがとう』という手紙の内容に感動し、家と現場の往復では感じられないことを多様な活動を通じて実感しているという。出演作品を特別に狙ったわけではなく、素晴らしい作品と巡り会い、多くの人の心に響いていることに感謝している。

チャン・ヘジンは作品の成功を祈りつつ、大げさな大成功よりも、作品を観た方が自分の両親や子どもについてもう一度考えるきっかけになればと願っている。この思いを持って真剣に撮影に臨んできたという。最後に、映画のテーマである手料理にちなみ、母が作るナムルを推奨した。ナムルが多い際はビビンバにして食べることもでき、是非とも試してほしいとエールを送っている。