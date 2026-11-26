歌手を目指す友人ミキが方言を隠し、東京でチャットレディ兼キャバクラ嬢として働く姿に触発され、著者は33歳で金融業界を離れ、事務用品卸売会社への転職を決意する物語.

歌手ミキが方言を隠して東京で働き、私は33歳で事務用品卸売会社へ転職した。

ミキが方言を隠した理由と私の共感

ミキはロシアのお姫様の血を引いているとされ、愛唱者はエラ・フィッツジェラルドである。

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その理想の歌姫像は小説の主人公のように美しく、歌手を諦めた後も崩さずに貫いていた。

しかし、私はミキがお国言葉を隠したい心情を完全には理解できなかった。

「寒さを和らげるあったかい言葉」という素朴な感想でも、慰めと取られればミキのプライドを傷つける。

ミキは『マーメイド』のような方言の安売りもしなかった。

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私が自虐ネタで安心できたのは、生まれ故郷への愛着があったからだが、ミキの沈黙は理想の自分と特別な故郷を守るためだった。

そんなミキの本気と結婚の提案を、私は奪われていたことに悔やむ。

ミキの生計手段と東京での生活実態

ミキのお母さんが手術以降、青森へ頻繁に帰るようになった。

東京にいる際はチャットレディを行い、姉が経営するキャバクラでも働いていた。

「客つかないから早上がりさせられた」というLINEの頻度が高まっていた。

その状況を受け、私はミキに自社の勤務を提案した。

給料は安いものの、令和の時代にオ茶汲みや菓子配りの「女の仕事」はあっても、残業中の痴漢や嫌がらせはないと説いた。

会社の倒産と金融業界からの離脱

私は当時金融業界誌の記者として勤務していた。

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コロナ禍の煽りにより会社が倒産したのを機に異業種へ目を向けた。

「言葉で金を継ぐ」夢の実現に向けて、くたびれた夢の埃を払う好機だと捉えた。

今年33歳で、次が最後の転職となることを腹をくくった。

事務用品卸売会社への就職と今後の展望

こうして事務用品卸売会社の事務員として入社した。

飛ぶようにして一年が過ぎようとしている。

ミキの故郷は心の中の国であり、そこに私も住みたかった。

しかし、語りを聞き取れる人は限られており、私は確かな予感を持っている。

ミキがきらめく雪と氷の国へ取られてしまうかもしれない。

愛は余白であり、物静かで雄弁だと知った今は、静かに見守る。