ついに警察庁で「チャイルドシートの使用義務に関する有識者検討会」が開催されることが発表された。公開された資料によると、「6歳以上であっても、シートベルトを適切に装着できない体格の子どもについてはチャイルドシートの使用義務の対象とすることなど、制度的な見直しの必要性についての議論をする」ということだ。

ついに警察庁で「チャイルドシートの使用義務に関する有識者検討会」が開催されることが発表された。 公開された資料によると、「6歳以上であっても、シートベルトを適切に装着できない体格の子どもについてはチャイルドシートの使用義務の対象とすることなど、制度的な見直しの必要性についての議論をする」ということだ。

まだ、道交法が改正され、6歳以上にもチャイルドシート（シートベルトを適切に使えるようにするジュニアシート）が義務化されると決まったわけではない。 しかし、話合いのテーブルが設けられたということは、その可能性があるということ。

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「車内にいる子どもたちを守れる道交法に！ 」「安全情報が届きにくい今こそ、道路交通法を実態に即したものにしてチャイルドシートを適切に使用させたい！ 」と暑苦しく叫びまくっていた私も、この検討会の委員に入れていただいた。 ええ、訴えますよ、道交法の改正を。

人を守るための法律が、子どもを守り切れていないなら見直す必要あり。 しかも、子どもの未来がかかっている。 よけいなことするな、くそババアと言われたっていいもん。 そもそも、車両後席の衝突安全試験は、AF05と呼ばれる身長が約150cmの女性ダミー人形を使って行われていて、それ以下の安全性は検証されていない。

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一方、ジュニアシートは、身長150cmまで対応するように作れという基準がある。 どちらも国連の欧州経済委員会で決められたもので、日本だけではなくほぼ世界基準でそうなっている。 だとしたら、身長150cmまでジュニアシートでシートベルトを適切に使ってほしい。 今でも警察庁ではジュニアシートの使用を“推奨”し呼びかけているけれど、「法律じゃない＝安全」ととらえて使わない保護者がほとんどだ。

それゆえ事故でシートベルトが凶器となって死傷する子どもたちが後を絶たないのである。 ただ、これまでの経験で私も学んだことがある。 法律を作ったり変えたりすることはむずかしいのだ。 法律が先回りして、あれをやれ、これはダメとなると、人の生活も、技術の開発も経済活動も止まってしまう。

自動運転の法律など安全重視で厳しくしすぎれば開発が止まり、他国に負けてしまう。 日本の経済を支える自動車産業が単なる生産工場の役割しか担えなくなれば、日本は沈没するだろう。 岩貞るみこ｜モータージャーナリスト/作家 イタリア在住経験があり、グローバルなユーザー視点から行政に対し積極的に発言を行っている。 レスポンスでは、女性ユーザーの本音で語るインプレを執筆するほか、コラム『岩貞るみこの人道車医』を連載中。

著書に「未来のクルマができるまで 世界初、水素で走る燃料電池自動車 MIRAI」「ハチ公物語」「命をつなげ！ ドクターヘリ」ほか多数。2024年6月に最新刊「こちら、沖縄美ら海水族館 動物健康管理室。 」を上梓（すべて講談社）。