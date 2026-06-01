チエル株式会社、Google Workspace for Educationの管理・運用を支援する『InterCLASS Console Support』をVer.4.2にバージョンアップ

チエル株式会社は、Google Workspace for EducationのアカウントやChromebookデバイスの管理・運用を支援する『InterCLASS Console Support』をVer.4.2にバージョンアップすることを発表しました。このバージョンアップにより、学校の学習基盤としてGoogle Workspace for Educationを利用する場合、より効率的な運用とGoogle Workspace for Educationのアップデートへの対応が可能になります。

チエル株式会社 は、2026年8月にGoogle Workspace for EducationのアカウントやChromebookデバイスの管理・運用を支援する『InterCLASS Console Support』を Ver.4.2 に バージョンアップ することを発表しました。

このバージョンアップにより、学校の学習基盤としてGoogle Workspace for Educationを利用する場合、より効率的な運用とGoogle Workspace for Educationのアップデートへの対応が可能になります。 さらに、統一テナント運用であっても、市町村単位でアカウントの管理が可能になります。 市町村は自らのタイミングで年度更新や名簿整備などが可能となり、学校現場での運用管理を最適化します。

Google社のセキュリティポリシー強化により、Google Workspaceの認証方式はより柔軟で安全な「SAML SSOプロファイル」への移行が推奨されています。 このバージョンアップでは、製品の操作はそのままに、内部の認証基盤を最新化することで、Google Workspaceの新しいSSO方式に先回りで対応します。 現在『InterCLASS Console Support』をご利用中のお客様につきましては、本バージョンアップに伴う新しい認証基盤への移行のご案内を実施してまいります。

移行は計画的に実施し、学校現場に影響が出ないよう配慮してまいります。 具体的な移行スケジュールや手順につきましては、別途弊社販売パートナーよりご案内いたしますので、引き続き安心して『InterCLASS Console Support』をご活用ください





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チエル株式会社 Google Workspace For Education Interclass Console Support Ver.4.2 バージョンアップ

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