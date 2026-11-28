ジョー・コールは、金曜日のノッティンガム・フォレスト戦でチェルシーファンから野次を浴びたウェズレイ・フォファナを先発から外すよう、シャビ・アロンソ監督に求めた。

ジョー・コールは、シティ・グラウンドで厳しい一夜を過ごした ウェズレイ・フォファナ を先発から外すよう、 チェルシー の シャビ・アロンソ 監督に求めた。 金曜日のノッティンガム・フォレスト戦で、遠征したサポーターは同DFに怒りを向けた。

チェルシーのレジェンドは、フォファナを批判の矢面から遠ざけるしかないと考えている。 スタンフォード・ブリッジで苦境にあるフォファナにとって、金曜日はさらに厳しい一夜となった。 チェルシーはフォレストに痛い敗戦を喫した。 元レスター・シティのセンターバックは、かつてのチームメートであるリアム・デラップに対して後半にPKを与えるなど、散々な夜を過ごした。

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モーガン・ギブス＝ホワイトがPKを決め、チェルシーの苦境は深まった。 すでに警告を受けていたフォファナは、そのわずか5分後に交代。 遠征したサポーターは試合を通じて不満をあらわにし、フランス代表DFに対して繰り返し野次を浴びせた。 チャントでは、このクラブに彼の居場所はないとはっきり告げていた。