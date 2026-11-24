チェルシーのウェスレイ・フォファナが、CLでのカリム・ベンゼマとの対戦や、負傷をきっかけに引退を考えた過去を語った。

フォファナが世界最高峰の選手たちとの対戦を率直に振り返り、レアル・マドリーの元主将ベンゼマが自身のサッカー選手としての心に消えない傷を残したと認めた。 チェルシー が敗退した2023年のチャンピオンズリーグ準々決勝を振り返ったセンターバックは、サンティアゴ・ベルナベウで目の当たりにしたレアル・マドリーの圧倒的な実力に打ちのめされたと告白。

チェルシーは2試合とも0-2で敗れ、初戦ではベンゼマが得点を挙げ、レアル・マドリーの優勢を決定づけた。 25歳のDFは、イングランドのトップリーグで戦うにも高いレベルが求められる一方、欧州最高峰の舞台はまったく別物だと強調した。 チェルシーのような強豪を代表していても、サンティアゴ・ベルナベウで欧州の名門と対戦したことは、厳しい現実を思い知らされる経験だったという。

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「代理人たちと座って話し、『うん、もう決めた。 サッカーをやめる』と伝えた。 すると、契約のことなどを話し始めた。 彼らはこう言った。

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『とにかく話は簡単だ。 契約はまだ何年も残っているし、これから受け取るお金もたくさんある。 サッカーを諦めるとしても、毎日顔を出して笑顔を見せるんだ。 けがでピッチに立てず、出場できないまま過ごすとしても……契約がある以上、最後まで全うしないといけない』。 そうだよな、と思った」と締めくくった。