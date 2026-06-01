チェルシーへの移籍は現時点でない？ リヴァプールのフロリアン・ヴィルツ

リヴァプールのプレイメーカー、フロリアン・ヴィルツが、恩師シャビ・アロンソ率いるチェルシーへ移籍するとの噂が過熱している。ブンデスリーガから大型移籍で加入したデビューシーズンは苦戦したが、ドイツ代表は依然としてトップクラスで、プレミアリーグの強豪が注目している。

リヴァプール のプレイメーカー、 フロリアン・ヴィルツ が、恩師 シャビ・アロンソ 率いる チェルシー へ移籍するとの噂が過熱している。 ブンデスリーガから大型移籍で加入したデビューシーズンは苦戦したが、ドイツ代表は依然としてトップクラスで、プレミアリーグの強豪が注目している。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ヴィルツの今夏チェルシー移籍の噂は現時点でないという。 チェルシーの新監督シャビ・アロンソ氏は、バイエル・レバークーゼン時代共にタイトルを獲得した23歳との再会を望んでいるとされる。 リヴァプールはヴィルツの売却に1億1600万ポンド（1億5600万ドル）近い移籍金を得られれば検討すると報じられた。 しかしロマーノ氏は、リヴァプールが背番号7を手放すつもりはないと明言した。

「いいえ、フロリアン・ヴィルツが今夏リヴァプールを去ることはありません。 シャビ・アロンソとヴィルツの関係を考慮しても、バイエル・レバークーゼン時代の成功は過去の話で、現時点で公式発表や交渉は一切ない」と続けた。 また、チェルシーは今の補強方針と合わないと指摘。

「チェルシーはそのタイプの選手を求めていない。 ヴィルツはリヴァプールにとって重要な戦力だ。 来季こそ彼が赤いユニフォームで輝くとクラブは信じており、移籍の話はない。 忘れてほしい」と断言した。

ヴィルツは昨年、クラブ史上2番目の移籍金でマージーサイドへ加入。 イングランド1年目は試行錯誤の連続だった。49試合で7ゴール10アシストを記録したが、プレミアリーグのフィジカルな要求に苦戦し、オールド・トラッフォードでの試合後など、大舞台での批判も受けた。 それでもアンフィールドの首脳陣は、本格的なプレシーズンと1年間の適応期間を経て、このプレイメーカーがドイツで見せた世界クラスのパフォーマンスを取り戻すと確信している





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