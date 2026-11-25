マンチェスター・ユナイテッドからレンタル加入のガルナチョがエメリ監督の信頼を失い、先発ゼロ、ベンチ入りの頻度も激減。買い取り義務条項の発動も危ぶまれる状況。

2025年8月に マンチェスター・ユナイテッド から チェルシーFC への完全移籍を果たした ニコラス・ガルナチョ が、チームの主力から外れ、レンタル契約の行方が不透明になっている。現在22歳のアルゼンチン人ゴールキーパーは、加入当初からエメリ監督の信頼を勝ち取ることに苦戦しており、今シーズン公式戦で先発出場した記録はゼロである。このまま低迷が続けば、来夏の買い取り義務条項の発動が実現しない可能性が高まっている。

移籍金の総額と買い取り条項の条件

ガルナチョがチェルシーに加入した際、2026年7月までに一定の出場試合数などの条件を満たすことで発動する買い取り義務条項が付帯していた。この条項が発動された場合、レンタル料を含めた移籍金総額は4260万ポンド（約89億円）となる。しかし、今シーズンここまでのパフォーマンスではこの条件を満たすことは困難であり、高額な買い取りオプションを実行するかどうかについて、チェルシーFCの幹部が慎重な判断を迫られている。

Also read 6人のスタジオが、データチームなしで高課金ユーザーの離脱を3日で企画対応――韓国Underdox代表が語るAIエージェントによるデータマイニング

出場機会の激減とベンチ入りの断念

今シーズン、ガルナチョが公式戦で途中出場したのは7試合のみで、総出場時間はわずか95分にとどまっている。最後に出場した試合は2025年10月31日に行われたフラム戦で、その時の出場時間はわずか3分間だけだった。この数字は、チームの第2ゴールキーパーとしての役割がほとんど機能していないことを示しており、チーム内でのポジションは非常に危うい状態が続いている。

さらに深刻なのは、最近の試合でのメンバー選択から完全に排除されつつある点である。リーグフェーズ第5節のガラタサライ戦では、控えゴールキーパー2名がベンチ入りした一方で、ベンチ入り可能な12枠のうち11枠しか埋まっていなかったにもかかわらず、ガルナチョの名前は含まれていなかった。これは、監督陣が彼を緊急時のバックアップとしても考慮していない可能性を示唆しており、チームから事実上「不在」扱いに近い状況が生じている。

Advertisement

エメリ監督の沈黙とチーム内評価

ガルナチョがメンバー外となった理由について記者会見で問われたウンダイ・エメリ監督は、「今日、ここにいた選手たちは、私が今、我々と共にいるべき最善の選手たちだと判断したメンバーだ」と語ったのみで、具体的な理由や将来の展望についてのコメントは控えた。この曖昧な回答は、監督がガルナチョとの関係修復や再評価に前向きな姿勢を示していないことを意味し、多くのメディア関係者やファンから懸念の声が上がっている。監督の判断が絶対視される中で、ガルナチョのチーム内での立場はさらに悪化している。

将来への影響とクラブの対応

高額な移籍金と買い取り条項を抱えるチェルシーFCとしては、ガルナチョの活躍期待が外れるにつれて、財政的な負担が顕在化している。来年7月までに一定の出場条件を満たさなければ、彼を放出するか、さらなるレンタル移籍を検討せざるを得ない状況だ。マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身という経歴は持つものの、プレミアリーグの過酷な競争の中で頭角を表すことはできておらず、今季中にチームの戦力外候補として名前が上がる可能性も否定できない。このままでは、4260万ポンドという大金を投じた獲得が、クラブにとって大きな失敗作となる恐れがある。

エメリ監督は現状のゴールキーパー陣に確固たる信頼を置いていると見受けられ、ガルナチョが再起するためには、単なるベンチウォーマーからの脱却が必要不可欠である。しかし、先発機会がゼロという数字は、監督の判断を覆すにはほど遠い。チェルシーFCのファンや経営陣は、今季の残り試合でガルナチョがどのような役割を期待されているかに注目しているが、現状の推移を見れば、レンタル期間満了後の行方は暗雲が立ち込めているのが実情である。