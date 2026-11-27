チェルシーは17歳の誕生日を迎えたブルキナファソの選手ゾンゴと事前契約を結びました。2025年12月にストラスブールへの送り込みで合意していましたが、トライアルでの活躍を受けて方針を変更し、2028年1月の移籍市場開設時に正式加入する見込みです。2025年のU-17ワールドカップでドイツを破る際に決勝点を決めるなど活躍し、注目を集めました。

』によると、 ゾンゴ は木曜日に17歳の誕生日を迎えた後、 チェルシー のコブハム練習場で 事前契約 に署名した。 チェルシー とストラスブールを所有するブルーコは2025年12月に ゾンゴ の獲得で合意しており、当初はフランスのクラブへ送る計画だった。

ゾンゴが現在所属するブルキナファソのクラブによると、トライアルでの活躍を受けてチェルシー首脳陣が方針を変えたという。 イングランドのクラブは海外から来る選手を18歳になる前に正式登録できないため、ゾンゴは2028年1月の移籍市場が開く時期に加入する見込みだ。 初めて注目を集めたのは、カタールで開催された2025年のU-17ワールドカップだった。 ブルキナファソがドイツを破る番狂わせを起こしたラウンド16で決勝点を挙げ、チームはその後、準々決勝でイタリアに敗れた。

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このプレーメーカーは大会6試合で2得点3アシストを記録し、ビジャレアルからの関心も報じられていた。 今回の契約は、ブルーコ傘下の両クラブ間での新たな動きとなる。 アンドレイ・サントス、マイク・ペンダース、ベン・チルウェル、フィリップ・ヨルゲンセンはいずれもチェルシーからストラスブールへ期限付き、または完全移籍で加入した。 一方、エマニュエル・エメガとバレンティン・バルコはこの夏、逆にロンドン西部へ移った。