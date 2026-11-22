チェルシーはリーズ・ユナイテッド戦で敗れ、コール・パーマーとジョアン・ペドロの険悪なやり取りが報じられた。シャビ・アロンソ監督は状況の重さを認めた。

チェルシー ・フットボールクラブはホームゲームで リーズ・ユナイテッド に屈辱的な敗戦を喫した。試合終了後、スタンフォード・ブリッジの選手ロッカールーム付近で、チームメイトの コール・パーマー と負傷中のストライカーである ジョアン・ペドロ の間で険悪なやり取りが発生した。

パーマーとペドロの対立発端と経緯

ソーシャル・メディアに投稿された映像には、イングランド代表のコール・パーマーが口元を手で覆いながら話し、その後、ジョアン・ペドロがチームメイトの肩に両手を置いて肩をすくめる様子が映っていた。ペドロはパーマーに対してホームのサポーターへ拍手をするよう促したが、これが意見の食い違いの発端となった可能性があるとする報道がある。

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パーマーは不満げにその場を離れた。チェルシーのサポーターや選手は、後半に崩れたチームの結果に動揺しており、スタンフォード・ブリッジ全体に緊張が漂っていた。この一件は、チームの低落感とファンの苛立ちが表面化した象徴的な出来事として捉えられている。

リーズ戦の展開とスコア詳細

この試合は、チェルシーがリードしながらも逆転負けを喫する展開となった。試合開始から25分、エマニュエル・エメガが先制ゴールを記録し、チェルシーがリードを奪った。しかし、その直後から試合の主導権は次第に奪われていくことになる。

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先制からわずか3分後には、ノア・オカフォーに同点弾を許した。さらに後半開始から8分も経たないうちに、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンに逆転ゴールを奪われた。チェルシーはその後、守備の崩れを克服できず、劣勢のなかで試合を進めざるを得なくなった。

終盤に入ると、ノア・オカフォーがこの日2点目を決め、差を広げた。さらにアディショナルタイムには、ブレンデン・アーロンソンが独力でゴールを挙げてチェルシーを突き放した。この一連の失点劇が、チーム内の雰囲気悪化の一因となった。

シャビ・アロンソ監督の反応と今後の展開

シャビ・アロンソ監督は試合後の記者会見で、スタンフォード・ブリッジに漂う厳しい空気を認めつつ、パーマーとペドロの一件を大きな問題とは捉えていないとの見解を示した。監督はチーム全体の落胆感を共有し、Fanの期待に応えられなかったことへの申し訳なさを表明した。

アロンソ監督は「いや、私たちは落胆している。ファンも落胆している。彼らの期待は高く、申し訳なく思っている。共にこの状況を乗り越え、解決策を見つけなければならない」と語った。同時に、「先ほども言った通り、今が決して楽な時期ではないのは確かだ」と強調し、チームの現状の厳しさを認識していることを示した。

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今後は、チーム内の結束を取り戻し、ファンからの信頼回復を図るための対策が講じられる見込みである。パーマーとペドロの間で起きた対立をきっかけに、選手たちが共通の目標に向けて再度一致団結できるかが、今後のチェルシーの成績とチーム状況の鍵を握ることになる。